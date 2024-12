Bývalý vývojář ChatGPT byl nalezen mrtev, kritizoval přístup OpenAI k autorským právům

Suchir Balaji, 26letý vývojář a také bývalý pracovník společnosti OpenAI, byl 26. listopadu 2024 nalezen mrtvý ve svém bytě v San Francisku. Balaji pracoval jako vývojář jazykových modelů ve společnosti OpenAI, odkud v srpnu letošního roku odešel. Odchodu předcházela kritika z jeho strany vůči OpenAI, kdy kritizoval především zdroje učení a trénování jazykových modelů GPT, neboť mají být trénovány na obrovském množství dat, často však autorsky chráněným.

Balaji, který v OpenAI pracoval od roku 2020, se zaměřoval na analýzu, organizaci a shromažďování dostatečně kvalitních dat z internetu, pomocí nichž společnost učila a trénovala své jednotlivé verze jazykových modelů, jako je GPT-3, GPT-4 či searchGPT. Balaji se poté brzy začal věnovat problematice autorských práv a žalob vedených vůči společnostem, které vyvíjejí AI.

Vadilo mu zejména to, že modely jako GPT čtou, učí se a poskytují uživatelům informace ze zdrojů, které jejich majitelé považují za autorsky chráněný obsah. Toto má dle jeho slov vést k často neúmyslným důsledkům, jako je duplikování dat a konkurování si mezi zdroji těchto dat. O těchto praktikách tak veřejně promlouval například na síti X či v The New York Times.

I recently participated in a NYT story about fair use and generative AI, and why I'm skeptical "fair use" would be a plausible defense for a lot of generative AI products. I also wrote a blog post (https://t.co/xhiVyCk2Vk) about the nitty-gritty details of fair use and why I…

— Suchir Balaji (@suchirbalaji) October 23, 2024