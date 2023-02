Bez hesel? 1Password brzy nabídne integraci technologie Passkeys

Technologie přihlašování Passkeys už nebude k dispozici pouze v rámci Apple Klíčenky

Přidá se k ní také populární správce hesel 1Password

K implementaci dojde už letos v létě

S příchodem iOS 16 a macOS Ventura přidal Apple do svých systémů také technologii Passkeys, která má za pomoci biometrického ověřování a pokročilých veřejných klíčů postupně nahradit klasická hesla. Až doposud toto řešení firma z Cupertina využívala pouze u své Klíčenky, nicméně nyní k ní přibude známý správce hesel třetí stany jménem 1Password.

Pro tvůrce 1Password je technologie Passkeys velice lákavá a s myšlenkou implementace proto nechtějí zbytečně otálet. „Passkeys není cesta kupředu jen v případě nahrazení některých hesel, ale v možnosti nahradit všechna hesla včetně toho hlavního, se kterým odemykáte správce hesel,“ stojí v blogovém příspěvku společnosti.

Uživatelům by implementace relativně nové technologie mohla umožnit například založení účtu bez nutnosti zadávání hlavního hesla a tajného kódu, snazší přihlašování na nových zařízeních, použití chytrého telefonu k odemčení správce hesel, snazší používání pro firemní zákazníky, rodinu a přátele či využití stávajících biometrických metod ověření. Implementace Passkeys do aplikace 1Password by měla proběhnout už v létě letošního roku. Za standardem Passkeys stojí FIDO Alliance a používat jej lze nejen na jablečných počítačích a iPhonech či iPadech, ale také na Windows či ve webovém rozhraní.