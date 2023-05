Bard pro všechny i v Česku! Google masivně vylepšil umělou inteligenci

Google na letošní akci I/O oznámil velké novinky pro umělou inteligenci

Chatbot Bard se naučí pracovat s obrázky a generovat je pomocí Adobe Firefly

Zajímavá vylepšení týkající se AI čekají aplikace Mapy, Fotky a Gmail

Americký Google dnes na své výroční konferenci I/O poodhalil několik zajímavých novinek týkajících se jeho umělé inteligence Bard. Konkurence pro ChatGPT od OpenAI podle Googlu vstupuje do nové kapitoly a hned prvním krokem je otevření se více uživatelům po celém světě.

Bard všude na světě

V tuto chvíli je internetový nástroj generativní umělé inteligence Bard dostupný pouze v USA a Velké Británii. Uživatelé navíc musí zažádat o přístup. V České republice je webová stránka bard.google.com již funkční, nicméně uvádí, že na našem území tato služba dostupná není.

To se ale nyní mění. Google slavnostně oznámil, že Bard je ode dnešního dne dostupný ve 180 zemích světa, tedy v naprosté většině planety. Zároveň mizí čekací listiny – Bard je prostě k dispozici všem lidem v podporovaných zemích.

Na otevření Barda i pro další státy světa (zbývá jich 15) se prý usilovně pracuje. Kromě toho výrobce oznámil, že Bard bude již brzy umět 40 světových jazyků, včetně češtiny. Hned dnes doplňuje jediný dostupný jazyk – angličtinu – dvojice nových, a sice japonština a korejština.

Obrázky pro lepší pochopení kontextu

Další novinka se týká vizuálních materiálů. Podobně jako ChatGPT 4, i Bard se nyní naučí pracovat s obrázky – pomůže si integrací oblíbeného nástroje Google Lens. V první vlně je bude používat sám, aby lépe dokreslil kontext. Například, pokud se ho zeptáte, jaké památky stojí za to navštívit v Římě, doplní odpověď příhodnými fotkami těchto pamětihodností.

Nicméně později budou moci i samotní uživatelé používat obrazové materiály jako berličku při zadávání příkazů. Google to ilustruje na příkladu, když budete chtít po Bardovi vymyslet příběh o vašich dvou psech, můžete k příkazu přiložit fotku z vašeho mobilu a AI uzpůsobí vyprávění různým aspektům (velikost psů, jejich rasa, vzhled a podobně).

Umělá inteligence v aplikacích

Google tvrdí, že umělá inteligence je již dávno zabudovaná do všech jeho klíčových aplikací a služeb. Na I/O ukázal novinky týkající se Gmailu, Map a Fotek. Gmail například nově přináší funkci Help me write, kdy za vás umělá inteligence napíše e-mail podle vašich preferencí – stačí zadat příkaz AI. Vygenerovaný výsledek můžete poladit, přikázat AI aby byl formálnější, stručnější a podobně.

Mapy Google se nově naučí lépe zobrazovat trasu, kterou plánujete urazit. Ať už jedete na kole, v autě, nebo se pohybujete pěšky, můžete si zobrazit 3D model vaší trasy. Tato funkce bude dostupná později tento rok a zatím pouze pro 15 světových metropolí, včetně Londýna, Tokia či New Yorku.

Tou dost možná nejpůsobivější novinkou pro uživatele Google aplikací je Magic Editor. Funkce navazuje na Magic Eraser, který umí z vaší fotografie umělou inteligencí odstranit nežádoucí prvky z pozadí. Magic Editor upraví například kompozici snímku – co ořízne, to dopočítá a doupraví. S jednoduchými úpravami si tak poradíte i bez nutnosti spouštět Photoshop.

Několik menších vylepšení

Kromě zmíněných větších novinek se Bard dočká několika menších vylepšení. Bard začne v průběhu tohoto roku integrovat službu Firefly od Adobe, která se specializuje na generování obrázků na základě textového příkazu. Rodí se tak zajímavá konkurence pro DALL-E 2 a Midjourney.

Vcelku poutavou novotou je schopnost Barda odkazovat na zdroje, ze kterých čerpá. Google to vysvětluje následovně: „Od příštího týdne budeme zpřesňovat citace. Pokud Bard přinese blok kódu nebo cituje jiný obsah, stačí kliknout na anotaci a Bard tyto části odpovědi podtrhne a uvede odkaz na zdroj.“

Maličkostí na závěr – která však na Google I/O vzbudila velký aplaus – je tmavý režim pro webové rozhraní umělé inteligence Bard. Opravdová drobnost, ale potěší.