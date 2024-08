Atari 7800+ cílí na pravé herní nostalgiky, rozběhá i cartridge ze starší generace

Pamatujete na Atari? Nyní se na trh chystá zmenšená moderní varianta Atari 7800+

Kromě možností propojení se současnými televizory slibuje také kompatibilitu s původními cartridgemi

V prodeji by měla být už tuto zimu za cenu okolo 3 600 korun

Retro hraní v posledních letech nabírá na obrátkách. Ostatně kdo by si nechtěl zahrát pecky svého mládí, jen na moderní verzi stařičkého herního hardwaru, který připojíte k současným televizím. Pokud s nostalgií vzpomínáte na legendu herního světa Atari, má pro ty z vás, kteří máte doma zásobu cartrigí s hrami pro Atari 7800 opravdovou lahůdku – novou kompaktní rekonstrukci klasické domácí konzole, samozřejmě se zpětnou kompatibilitou.

Retro konzole pro všechny nadšence

Společnost se spojila se společností Plaion a oznámila Atari 7800 Plus, které je vybaveno portem HDMI pro připojení k moderním televizorům a podporou herních kazet Atari 2600 i 7800, tedy stejně jako původní konzole. Atari uvádí, že Atari 7800 Plus má téměř dokonalou kompatibilitu s původními hrami Atari, i s hrami vývojářů třetích stran. S konzolí se dodává pouze jedna hra, speciálně navržená cartridge s pokračováním Crystal Castles jménem Bentley Bear’s Crystal Quest. Nicméně dalších 10 titulů bude možné zakoupit v budoucnu samostatně za 30 dolarů za kus (cca 800 Kč s daní).

Spolu s Atari 7800 Plus se na trh dostávají dva nové bezdrátové ovladače. Gamepad CX78 Plus, který je napodobeninou původního dvoutlačítkového ovladače konzole, se dodává s Atari 7800 Plus, ale lze jej zakoupit i samostatně za 35 dolarů (cca 950 Kč s daní). Gamepad lze také bezdrátově připojit k loni vydanému obnovenému modelu Atari 2600 Plus a využijete jej také s klasickým počítačem díky USB-C. K dispozici je rovněž bezdrátový joystick CX40 Plus za stejnou cenu, který je v prodeji samostatně a má také shodnou kompatibilitu.

Atari 7800 Plus bude k dispozici za 130 dolarů (cca 3600 Kč s daní), přičemž předobjednat si ji můžete již nyní. Podle tiskové zprávy společnosti Atari se vydání na globálním trhu očekává v zimě 2024. Stejně jako ostatní minikonzole, které společnost vydala v posledních letech, je Atari 7800 Plus vizuálně identická s původní konzolí z roku 1986, tedy kromě samotných fyzických rozměrů. Hráči si také mohou vybrat mezi spuštěním her v širokoúhlém režimu nebo v poměru stran 4:3, aby si retro hraní mohli vychutnat se vším všudy.