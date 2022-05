Apple testuje barevný e-ink displej. Použije jej u skládacího iPhone?

Podle uznávaného informátora Ming-Chi Kua si Apple pohrává s myšlenou použít na některém z budoucích zařízení barevný e-ink displej. Aktuálně prý probíhají interní testy, přičemž k nasazení by mohlo dojít na budoucím ohebném zařízení.

Technologie elektronického inkoustu má ohromnou výhodu v efektivitě, neboť ke spotřebě energie dochází pouze při překreslování obrazu. Na druhou stranu je překreslování oproti LCD/OLED zobrazovačům velice pomalé, a proto je e-ink řešení vhodné pouze pro zařízení zobrazující převážně statický obraz, což jsou typicky čtečky elektronických knih.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

