Apple prodlužuje bezplatné předplatné Apple TV+. Některým až o tři měsíce

Prvního listopadu to bude rok, co Apple spustil svoji streamovací videoslužbu Apple TV+, která za předplatné nabízí exkluzivní obsah od renomovaných tvůrců. Firma z Cupertina je velkorysá k novopečeným majitelům jablečných zařízení – kdo si u Apple koupí nový hardwarový produkt, získá rodinné předplatné Apple TV+ na rok zdarma. To by znamenalo, že na konci tohoto měsíce vyprší prvním uživatelům bezplatné předplatné, Apple se ale rozhodl, že akci ještě o tři měsíce prodlouží.

Apple TV+ bude zdarma do února příštího roku

Pokud jste si tedy aktivovali Apple TV+ v první vlně, budete moci tuto službu bezplatně využívat až do 1. února příštího roku. Tento limit platí pro všechny, takže:

kdo si aktivoval Apple TV+ například loni v prosinci, bude ji bezplatně moci využívat rovněž pouze do téhož dne

ti, kteří si službu aktivovali po 1. únoru letošního roku, žádnou porci navíc nedostanou

Apple bude velkorysý i k těm, kdo si službu Apple TV+ předplácejí – i tito uživatelé budou mít Apple TV+ do února příštího roku zdarma. Ročním předplatitelům Apple posune fakturační období na příští únor, měsíčním předplatitelům Apple vrátí vynaložené peníze za předplatné ve formě kreditu (5 dolarů měsíčně), který budou moci uplatnit v iTunes Store na libovolné produkty.

Apple touto akcí chce pomoci lidem překonat toto těžké koronavirové období sledováním bezplatného obsahu na Apple TV+ a zároveň zvýšit povědomí o své videoslužbě.