Apple pracuje na „skládacím“ iPhone. S ohebným displejem zatím nepočítá

Loňský rok přinesl první ohebné smartphony, brzy bychom se měli dočkat druhých generací. Apple se zatím do odhalení ohebného iPhonu nebo iPadu nehrne, pravděpodobně do tohoto odvětví vstoupí až ve chvíli, kdy bude dávat daná technologie smysl. To ale neznamená, že o podobném zařízení nepřemýšlí.

Obvykle přesný informátor Jon Prosser ve svém posledním tweetu naznačil, že Apple skutečně pracuje na skládacím iPhonu, avšak bez ohebného displeje; současný prototyp prý využívá dvou plochých panelů. Testovací zařízení má prý zakulacené boky jako současné iPhony a postrádá výřez pro TrueDepth kameru; ta je umístěna v rámečku nad displejem vnějšího displeje.

Ohebný iPhone by tak mohl vypadat jako chystaný Surface Duo, ovšem v tuto chvíli je ještě předčasné cokoliv odhadovat. Skutečně se prozatím jedná o prototyp, jehož dispozice se mohou v průběhu vývoje měnit.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020