Apple dnes představí své první letošní novinky. Sledujte s námi tiskovou konferenci

Dnes večer budou mít svátek fanoušci značky Apple, v 19:00 našeho času startuje první letošní keynote, na které Tim Cook a jeho kolegové představí jarní hardwarové novinky. Apple tradičně před akcí odstavil svůj webový obchod, aby jej na příchod nových zařízení připravil. O jaké novinky bude dnes večer Apple Store bohatší?

iPad Pro

Prakticky s jistotou můžeme očekávat příchod nového iPadu Pro, byť v tuto chvíli nevíme, zda se dočkáme pouze většího 12,9“ modelu nebo dojde i na 11“ variantu. Největší novinkou iPadu Pro má být použití miniLED obrazovky, která má být díky nové formě podsvícení úspornější, přitom nabídne vyšší jas a nižší riziko vypalování obrazu.

Nový iPad Pro má také dostat výkonnější útroby, o pohon tabletu se postará čipset Apple A14X, který bude pravděpodobně vycházet z počítačového procesoru Apple M1. Nové iPady Pro mají být také vůbec poprvé vybavené Thunderbolt konektivitou, čímž by se otevřely dveře k podpoře dalších druhů externích zařízení.

I když bude nový iPad Pro představen již dnes večer, pravděpodobně nebude zpočátku dostupný na všech trzích, neboť se spekuluje o problémech s jeho výrobou.

iPad Mini

Dalším adeptem na představení je nejmenší tablet iPad Mini. Ten údajně dostane do výbavy menší rámečky okolo displeje, jehož úhlopříčka by mohla při zachování stejných rozměrů narůst na 8,4“. Spodní rámeček nicméně zůstane zachován, aby se do něj vešlo tlačítko Touch ID, k přechodu na Face ID se Apple zatím nechystá.

Nový iPad Mini si také polepší v oblasti výkonu, pravděpodobně se dočkáme nasazení čipsetu Apple A13 nebo A14.

Apple Pencil

S novými iPady se pojí i stylus Apple Pencil, který se údajně dnes večer dočká své třetí verze. Design se pravděpodobně měnit nebude, stejně tak zůstane zachovaná kompatibilita s aktuální generací jablečných tabletů. Zlepšit by se například mohla odezva.

Budou nebo nebudou? O lokalizačních štítcích Apple AirTags se hovoří bezmála dva roky a v podstatě před každou keynote se spekuluje, zda již nastal jejich čas. AirTags mají být drobné kruhové přívěšky, kterými si budete moci označit jakýkoliv předmět s možností jeho vyhledání skrze funkci Find My. Tu mimochodem Apple před nedávnem otevřel pro zařízení třetích stran, což opět probudilo spekulace, zda Apple vůbec přívěšky AirTags představí.

Další zařízení

Apple má v přípravě spoustu dalších zařízení, byť jejich uvedení na dnešní keynote není příliš pravděpodobné; Apple nás však může překvapit a připravit si „One More Think“. Nejskloňovanějšími potenciálními přírůstky jsou:

Apple TV s podporou obrazovek s vyšší obnovovací frekvencí a novým dálkovým ovladačem s podporou služby Find My

Nový 21,5 iMac s přepracovaným designem, barevným tělem a ARMovým čipsetem Apple Silicon

Sluchátka AirPods, která se budou více podobat „profesionálnějším“ AirPods Pro

S největší pravděpodobností Apple dnes představí i nové desetinkové verze svých mobilních operačních systémů iOS a iPad OS.

Tiskovou konferenci Apple si budete moci naladit na těchto stránkách.