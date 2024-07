Aplikace Echo umí zachraňovat životy. I vy můžete pomoci vypátrat ztracené děti

Aplikace Echo pomáhá hledat ztracené děti a seniory v ohrožení života

Byla vyvinute ve spolupráci s Policií ČR, ministerstvem vnitra a Nadací Vodafone

Každý uživatel získá informace o ztracených lidech, může tedy pomoci s pátráním

Některé aplikace v telefonu zkrátka chcete mít, i když je ani zdaleka nevyužíváte každý den. Do této skupiny patří například Záchranka, anebo také Echo. Tato česká aplikace si dává za cíl s pomocí veřejnosti najít ztracené či unesené děti a seniory, kteří mohou být v bezprostředním ohrožení života. Jen díky tomu, že aplikaci máte v telefonu, můžete pomoci policistům v pátrání po pohřešovaných lidech.

Aplikace Echo

Aplikace Echo je dostupná jak pro iOS, tak pro Android. Vznikla v roce 2020 a stojí za ní dvojice policistů Martin Kaiser a Petr Bureš. K realizaci celého projektu výrazně přispěla Nadace Vodafone, ministerstvo vnitra a Policie ČR, o technickou stránku se postaralo vývojářské studio Blueberry.

Premisa Echo je přitom velmi jednoduchá. Jde o bezplatnou aplikaci, kterou provozuje přímo policie a přidává do ní případy pohřešovaných osob, které mohou být bezprostředně ohroženy na životě.

V roce 2020, když byla aplikace spuštěna, autoři měli kapacitu pouze pro přidávání kriticky ohrožených ztracených či unesených dětí. Později byla aplikace rozšířena i na seniory, kteří se mohou nacházet v ohrožení života.

Jak funguje pomoc s pátráním?

V okamžiku, kdy policisté vloží do databáze nový případ, obdrží uživatel notifikaci a v aplikaci najde fotku a další údaje o pohřešované osobě. Prakticky každý se tak může alespoň částečně zapojit do pátrání. Pokud budete mít o ztracené osobě jakékoliv informace, můžete jedním kliknutím přímo v rozhraní aplikace zavolat Policii ČR.

Policisté v terénu používají aplikaci také, mohou jednoduše zadat příkaz k přidání pohřešované osoby do databáze, anebo naopak ztotožnit dítě či seniora, který má být pohřešován, a rovnou do aplikace zanést to, že se našel.

„Veřejnost již v minulosti několikrát přispěla k úspěšnému pátrání, a proto věříme, že když dostane do ruky další nástroj, bude to fungovat ještě lépe. Telefon má dnes u sebe téměř každý […] Vycházíme z toho, že každé pohřešované dítě musí někdo někde zahlédnout – v MHD, v obchodě, na benzinových stanicích, v parcích atd., když ale neví, že se po něm pátrá, tak pochopitelně žádnou aktivitu nevyvine,“ popisuje Martin Kaiser, jeden z autorů aplikace Echo.

Tisíce ztracených lidí ročně

Podle informací z roku 2019 se v Česku každoročně objeví až 2 tisíce případů ztracených dětí, v desítkách případů pak jde o kritické ztracení, kdy je dítě v ohrožení života. Podle informací agentury Missing Childern Europe se na evropském kontinentu každý rok ztratí víc jak 250 tisíc dětí.

Také u dospělých a seniorů jdou celorepubliková čísla do několika tisíců pohřešovaných osob každý rok. Nejčastější příčina zmizení je útěk před problémy, jako jsou například dluhy nebo mezilidské vztahy.

Policie tvrdí, že u zmizelých osob jsou nejdůležitější první hodiny od zmizení. V této době je pravděpodobné, že osoba ještě není ohrožena na životě, ani v případě velmi chatrného zdraví. Navíc se ještě může objevovat v blízkosti svého bydliště a může za sebou zanechat čerstvé stopy. Dle aplikace Echo aktuálně není vyhlášeno pátrání po žádné osobě, která by mohla být v kritickém stavu.