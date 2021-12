Aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (23. 12. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné akce. I když jsou aplikace a hry pro Android velmi dobré a jejich vývojáři si zaslouží poplácat po rameni, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá sleva či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám mohli prezentovat zajímavé akce na populární hry a aplikace.

V dnešním svátečním výběru dáváme prostor celé řadě skvělých herních titulů, od simulátoru života policejního šéfa, přes bláznivou kozu, jejíž jediným posláním je vytvářet chaos, až po legendární RPG, které definovalo svůj žánr. V rámci slev se ale objevil také skvělý launcher, který byste rozhodně neměli minout.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní.

This Is the Police 2

Titul This Is the Police 2 navazuje na svého úspěšného předchůdce. Také v tomto případě se v rámci strategické části hry snažíte vyřešit celou řadu zločinů, zatímco v té příběhové části se musíte popasovat s celou řadou osobních problémů. Původní cena hry byla 200 korun.