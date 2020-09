Amazfit GTR 2 a GTS 2: hezčí design, větší výdrž, nové senzory a schopnost telefonovat

Společnost Huami, která se proslavila především výrobou nositelné elektroniky pro Xiaomi, představila pod svou vlastní značkou Amazfit nové hodinky GTR 2 a GTS 2. Jedná se o pokračovatele úspěšných loňských modelů, u kterých výrobce vylepšil design a přidal několik užitečných funkcí.

Amazfit GTR 2: kruhový displej, tenčí rámečky a skvělá výdrž

První z představených hodinek disponují kruhovým displejem, oproti minulé generaci jej obklopuje výrazně tenčí rámeček; hodinky tak nepůsobí přehnaně sportovním dojmem a vypadají střídměji a elegantněji. Amazfit GTR 2 budou k dispozici ve dvou provedeních – s ocelovým tělem a koženým řemínkem, nebo s hliníkovým tělem a silikonovým páskem.

Displej je typu AMOLED, má diametr 1,39“ a chlubí se rozlišením 454 × 454 pixelů a maximálním jasem 450 nitů. Na zobrazovači běží vlastní prostředí výrobce, což má své výhody i nevýhody. Na jedné misce vah stojí nemožnost doinstalovat vlastní aplikace, na druhé pak slušná výdrž – akumulátor s kapacitou 471 mAh poskytne výdrž 14 dní při normálním použití, 38 dní v základním módu.

V těle hodinek najdete soustu senzorů. Tradiční gyroskop a akcelerometr doplňuje snímač srdeční frekvence doplněný o SpO2 senzor pro snímání okysličení krve. Přidána byla druhá generace snímače SomnusCare, který sleduje kvalitu vašeho spánku a dokonce dokáže odhalit a upozornit na chrápání. Nechybí ani NFC čip pro mobilní platby, neočekáváme však podporu tradičních platebních služeb dostupných v Evropě.

V hodinkách je k dispozici GPS + GLONASS, nabízí voděodolnost 5 ATM, tudíž jsou připraveny na monitoring rozličných sportovních aktivit; prozatím je jich přednastaveno 12, v budoucnu jich má být celkem 90. Na sport si do hodinek můžete nahrát hudbu, do interní 4GB paměti se vejde až 600 skladeb. S hodinkami si také vyřídíte telefonní hovory, byť tato funkce vyžaduje spárovaný smartphone, hodinky nejsou autonomní.

Amazfit GTS 2: stejná výbava s obdélníkovým displejem

Ve zkratce by se dalo říci, že hodinky Amazfit GTS 2 jsou prakticky to samé zařízení, avšak s obdélníkovým displejem. I zde se mezigeneračně ztenčovaly rámečky, hodinky jsou zároveň´tenčí a lehčí. Veškeré dění probíhá na 1,65“ obrazovce s rozlišením 348 × 442 pixelů. Zobrazovač typu AMOLED pokrývá zakřivené sklo, které má nabídnout odolnost vůči poškrábání. Hodinky jsou rovněž voděodolné do 5 ATM a disponují stejnou sestavou senzorů jako model GTS 2.

Rozdílná je výdrž, která je kvůli menší baterii s kapacitou 246 mAh pouze týden při běžném použití, popř. 20 dní v režimu nízké spotřeby. I tyto hodinky zvládnout monitorovat sportovní aktivity a spánek, přehrávat hudbu či vyřizovat hovory.

Cena a dostupnost

Oboje hodinky budou dostupné na domácím čínském trhu od 23. září. Amazfit GTR 2 v klasické verzi přijde na 1 099 CNY (asi 3 700 korun bez DPH), ve sportovní na 999 CNY (asi 3 400 korun bez DPH). Stejnou částku zaplatíte i za obdélníkové Amazfit GTS 2. O dostupnosti na našem trhu nemáme zatím žádné informace.