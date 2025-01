Aktuální akce v App Store: japonské RPG, záznamník pro cvičení a jednoduchá hříčka

Pátek je malý svátek a proto vám přinášíme náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se objevilo zdarma či ve slevě na obchodě App Store. Tentokrát vám můžeme doporučit skvělé japonské RPG Secret of Mana, skvělou aplikaci pro zaznamenávání cvičení Liftoff – Workout Log nebo jednoduchou hříčku Draw Rider Plus.

Secret of Mana

Pro někoho možná známé JRPG od vydavatele Square Enix, pro jiného nesmrtelná klasika – to je hra s názvem Secret of Mana. Ať už se počítáte mezi hráče původní hry, nebo chcete jen objevit historii známého japonského vydavatele, neměli byste si nechat tuto skvělou hru proklouznout mezi prsty. Původní cena byla 175 korun.