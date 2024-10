Aktuální akce na Google Play: vesmírný obchod, rychlé poznámky a komplexní adventura

Máme tady čtvrtek, což neomylně znamená také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější aplikace a hry, které momentálně najdete zdarma či se slevou na Google Play. Tentokrát za zmínku stojí třeba simulátor vesmírného obchodu Galaxy Trader – Space RPG, rychlé poznámky One Swipe Notes – Quick Notes nebo překvapivě komplexní mobilní adventura The Almost Gone.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Countdown Widget – Time Until

Máte před sebou akci či událost, které se už nemůžete dočkat a chcete vědět naprosto přesně, kdy vypukne? Nejen pro tyto případy se hodí mít po ruce skvělou aplikaci Countdown Widget – Time Until, která vám na plochu umožní umístit widget s odpočtem, takže budete mít vždy přesný přehled o tom, kolik času vám ještě zbývá. Původní cena byla 25 korun.