Aktuální akce na Google Play: stavění roztodivných hradů, severská strategie a pomocník pro fotografy

Čtvrtek nám opět přináší náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou momentálně zdarma či se zajímavou slevou na Google Play. Vypíchnout můžeme třeba stavění hradů v deskovce Castles of Mad King Ludwig, pomocník pro fotografy s názvem Golden Hour+ nebo skvělou severskou strategii jménem Northgard.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Castles of Mad King Ludwig

Budovatelské deskové hry jsou populární obzvláště z toho důvodu, že je lze snadno hrát jak ve více lidech, tak i o samotě. Právě takovéto hry jsou jako stvořené pro předělávku do digitální podoby, jak to ukazuje deskovka Castles of Mad King Ludwig. Ta nabízí propracovaný systém pro budování vaší říše a také povedené grafické zpracování, která vás jen tak neomrzí. Původní cena byla 200 korun.