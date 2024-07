Aktuální akce na Google Play: protinacistický odboj, antické RPG a adventura z pohledu malé holky

Čtvrtek je tady a s ním i náš seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější z aplikací a her, které momentálně najdete zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát stojí za zmínku organizace protinacistického odboje ve hře Through the Darkest of Times, antické RPG ve stylu Diabla jménem Titan Quest: Legendary Edition a adventura o strastech a slastech malé dívky jménem Little Misfortune.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Baggage Packing Checklist Pro

Chystáte se na dovolenou, ale netušíte, co si zabalit s sebou? Pokud nevyrážíte na dovolenou pravidelně, není se co divit, že nad tímto tápete. Naštěstí můžete využít služeb aplikace Baggage Packing Checklist Pro, která vám podle předem zadaných parametrů sestaví obsah kufru přesně na míru, takže na nic důležitého už nezapomenete. Původní cena byla 50 korun.