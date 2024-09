Aktuální akce na Google Play: jednoduchá logická hříčka, taktický roguelike a monitoring spánku

Máme tady čtvrtek a s ním i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co momentálně najdete zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát můžeme doporučit například jednoduchou logickou hříčku Hook, skvělý taktický roguelike zážitek jménem Undergrave nebo povedené aplikace od Petra Nálevky jménem Sleep as Android a Twilight Pro.

Hook

Máte rádi minimalismus a zároveň vám nevadí potrápit mozkové závity? Pak rozhodně vyzkoušejte skvělou hru jménem Hook. Ta vám naservíruje celou řadu různých logických hádanek, které vás zabaví na dlouhé hodiny, nebo i jen při čekání na autobus. Rozhodně se ale nenechte zmást jejím jednoduchým vzhledem. Původní cena byla 35 korun.