Aktuální akce na Google Play: epické RPG, zábavná adventura a správce hesel

Čtvrtek je tady a co to znamená? Náš výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se nachází zdarma či ve slevě na platformě Google Play. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba epické RPG s názvem Evoland 2, vcelku zábavnou adventuru jménem 60 Seconds! Reatomized nebo správce hesel Offline Password Manager, který nepotřebuje připojení k internetu.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Stitch Photos: Long Screenshot

Už vás nebaví skládat dohromady různé snímky obrazovky, aby jste vytvořili jeden velký screenshot a nemuseli posílat několik snímků za sebou? Pokud vaše nadstavba neumí pořizovat dlouhé snímky obrazovky sama od sebe, můžete vyzkoušet aplikaci s názvem Stitch Photos: Long Screenshot, která přesně tohle zvládá s přehledem. Původní cena byla 75 korun.