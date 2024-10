Aktuální akce na Google Play: deskovky od Vlaadi Chvátila, útěk z vězení a vražedné žížaly

Čtvrtek se tradičně nese v duchu našeho výběru těch nejzajímavějších aplikací a her, které se momentálně na Google Play nachází zdarma, či alespoň se zajímavou slevou. Tentokrát můžeme vřele doporučit řadu deskovek od Vlaadi Chvátila, jako Krycí jména, Through the Ages nebo Galaxy Trucker, pixelartový útěk z vězení The Escapists: Prison Escape nebo třeba ikonickou hru Worms 4, kde není nouze o vražedné žížaly.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Krycí jména

Desková hra Krycí jména patří mezi nejpopulárnější party hry nejen u nás. Pokud jste se taky s tímto titulem setkali a chcete si ji s přáteli zahrát například na dovolené, avšak nechcete s sebou brát fyzickou verzi, nyní máte možnost. Digitální varianta zachovává všechna pravidla a zábavnost, takže se určitě máte na co těšit. Původní cena byla 125 korun.