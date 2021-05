AirTag je hit a ohebný telefon od Applu netáhne, tvrdí průzkum

Představení nových produktů společnosti Apple na jaře letošního roku s sebou jako již tradičně nese jak pozitivní reakce, tak ty negativní. Když dojde na lámání chleba, tak je důležité, zda si daný produkt zákazníci kupují či mají v plánu koupit, nikoli jak se o něm vyjadřují na sociálních sítích. Firma SellCell provedla mezi zákazníky Applu průzkum, aby zjistila, jak se jim novinky zamlouvají. Průzkum probíhal ve Spojených státech na uživatelích iPhonu či iPadu starších 18 let a vzorku 3 000 respondentů.

Nové iMacy příliš nezaujaly, koupi zvažuje pouze 14 % uživatelů. Co naopak zaujalo, jsou nové barvičky – nejžádanější je modrá varianta (33,4 %), v těsném závěsu je stříbrná (30,1 %) a na třetím místě je s odstupem zelená (13,4 %). Na opačném konci je pro změnu žlutá (6,8 %) a růžová (4,1 %), která dokonce předběhla poslední oranžovou barvu (3,3 %). Podobné závěry vyplynuly také z naší ankety, která ukázala, že o elektroniku v modré barvě je velký zájem.

V případě AirTagu je situace o dost lepší. Jeho koupi zvažuje 61 % majitelů iPhonu či iPadu, 54 % se domnívá, že se jedná o výhodný nákup, a 32 % si myslí, že jeho cena odpovídá tomu, co dostanete. Jen 14 % uživatelů uvedlo, že je AirTag předražený, což je pro Apple jistě úspěch. Více než polovina, tedy 54 % respondentů, zvažuje nákup balení po 4 kusech, zatímco 43 % si raději bude kupovat AirTagy po jednom.

Co ale plánují potenciální kupci s AirTagem sledovat? Na klíčích by rádo mělo lokalizační štítek z dílny Applu 42,4 % respondentů, 34,8 % chce s jeho pomocí sledovat domácí mazlíčky, 30,6% má v plánu kontrolovat svá zavazadla, 25,8 % přemýšlí o sledování svého kola a 23,3 % jej bude mít natrvalo v peněžence. Z ostatních druhů využití se v průzkumu objevovaly například sledování dětí, aut, dronů či dálkových ovladačů. Když dojde na nový iPad Pro, tak zájem o jeho koupi má 24,9 % respondentů, přičemž 66 % by raději zakoupilo menší variantu.

V průzkumu se SellCell ptal respondentů také na budoucnost Applu. Drtivá většina, konkrétně 82 %, by ráda viděla Face ID také v iMacu a MacBooku, 21 % chce návrat Touch ID v příštím iPhonu, 13, 17 % je po chuti rychlá obnovovací frekvence 120 Hz a 15 % by ocenilo menší výřez pro přední fotoaparát a nezbytné senzory. Zajímavé je, že po návratu nabíječky do balení touží pouze 12 % procent respondentů.

Účastníci průzkumu to rovněž příliš růžově nevidí ani s iPhonem v kompaktním těle. Po iPhonu mini by sáhlo pouhých 5 % z nich, což notně nabourává teorii, že uživatelé touží po kompaktních telefonech. O ohebný telefon rovněž není příliš velký zájem, neboť pro jeho pořízení by se rozhodovalo pouhé 1 % respondentů. Perličkou na závěr je USB-C, které by ve svém iPhonu chtělo pouhých 0,8 % dotázaných.