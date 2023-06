Zemřel otec lithium-iontových baterií. Profesoru Goodenoughovi bylo 100 let

V neděli 25. června 2023 zemřel ve spánku nejstarší žijící laureát Nobelovy ceny za chemii, profesor John Bannister Goodenough z Texaské univerzity v Austinu, který se zabýval fyzikou pevných látek a do síně slávy vstoupil coby vynálezce lithium-iontových baterií.

John Goodenough se narodil 25. července 1922 v durynském městě Jena, avšak americkým rodičům. Jeho otec byl profesor historie náboženství na Yaleově univerzitě. Na stejné univerzitě studoval i John, po absolvování pak sloužil jako vojenský meteorolog ve druhé světové válce.

Po získání doktorského titulu pracoval na MIT. Během 24 let se zde věnoval několika projektům, zejména pak vývoji magnetických pamětí RAM. Průlom v jeho vědecké kariéře však přišel až později. V 80. letech 20. století navázal na práci G. N. Lewise a přinesl komplexní vynález lithium-iontové baterie.

John B. Goodenough, professor at The University of Texas at Austin who is known around the world for the development of the lithium-ion battery, died Sunday at the age of 100. Goodenough was a dedicated public servant, a sought-after mentor and a brilliant yet humble inventor.

