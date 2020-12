Zařiďte si chytrou domácnost se Xiaomi a ovládejte ji jedním smartphonem

Pojem smart home, neboli chytrá domácnost, se u nás již dávno zabydlel a vymezil se jako samostatná kategorie. Udělat ze svojí domácnosti tzv. smart prostředí se ještě nedávno jevilo jako hudba daleké budoucnosti. Technologie jdou však rychle kupředu a výrobci hledají neustále řešení, jak učinit produkty dostupné všem.

Své o tom ví i značka Xiaomi, která má v kategorii chytré domácnosti pestrou nabídku produktů. A protože je Xiaomi silným hráčem na poli výrobců mobilních telefonů, má pro všechny majitele smart home produktů připravenou vychytanou aplikaci, skrze kterou lze ovládat všechny přístroje najednou, kdykoliv a odkudkoliv.

Co se ukrývá pod slovem smart?

Do češtiny jej lze přeložit jako chytrý, bystrý, pohotový, sofistikovaný. Přesně to definuje vlastnosti produktů, které se hrdě řadí do kategorie smart home. Jejich cílem je usnadnit a zkvalitnit chod domácnosti, zabezpečit domov, ohlídat majetek i zdraví a především vám dopřát více volného času. Jak říká Viktor Hajíček, výkonný ředitel společnosti Witty Trade s.r.o., která v České republice oficiálním distributorem značky Xiaomi: „Produkty chytré domácnosti jsou pro mě symbolem budoucnosti, která nám má dopřát více času pro sebe a na odpočinek.“

Mi Home – jedna aplikace, která řídí váš svět

Základem k ovládání chytré domácnosti je kvalitní chytrý telefon. Tím může být třeba jeden z modelů nedávno představené série Mi 10T od Xiaomi: Mi 10T Pro nebo Mi 10T. Díky procesoru Qualcomm Snapdragon 865 s 5G konektivitou a baterií o kapacitě 5 000 mAh budete moct pohodlně a spolehlivě řídit svoji chytrou domácnost na dálku. Všechny produkty Xiaomi navíc můžete ovládat prostřednictvím jediné aplikace Mi Home.

Ať už to bude robotický vydavač, čistička vzduchu, osvětlení, hlídací kamera, alarm, nastavení teploty nebo třeba spuštění rychlovarné konvice. V aplikaci navíc můžete přidávat místnosti a postupně tak zautomatizovat celou domácnost. Nastavit lze třeba automatické zhasínání světel po odchodu z domu, v kombinaci se spuštěním alarmu a vysavače. Aplikace je zdarma ke stažení pro operační systémy Android a iOS.

Bezpečnost až na prvním místě

Jako první se vyplatí investovat do soupravy Mi Smart Sensor Set, která je něco jako mozek chytrého ekosystému vaší domácnosti díky komponentu Mi Control Hub. Ten vám umožní propojit ostatní zařízení a jednoduše nastavit řetězové reakce pokynů. Kromě jednoduchosti je klíčovým faktorem chytré domácnosti Xiaomi také bezpečnost. Proto je součástí soupravy také čidlo Mi Motion Sensor, které spolehlivě detekuje osoby nebo domácí mazlíčky.

Díky citlivému detektoru pohybu, tak může na základě signálu spustit reakci dalšího chytrého zařízení. To samé platí o přibaleném magnetickém senzoru otevírání dveří a oken. Večer můžete uléhat s jistotou, že vás nepřekvapí žádný nezvaný host. Pro váš klid můžete od Xiaomi pořídit také sledovací systém Mi Home Security Camera 360° s podporou zobrazení na dálku pro vícero zařízení současně. Hlídat svůj domov, dítě nebo domácího mazlíčka může v přímém přenosu celá rodina. Stream i uložené záběry navíc snadno přehrajete přímo v aplikaci Mi Home.



Pohodlí a péče pro vaše nejbližší

Co dalšího nabízí Xiaomi v segmentu chytré domácnosti? Kromě jistoty, že jsou vaši blízcí v bezpečí, mohou technologie produktů Xiaomi také aktivně přispět ke zdraví a pohodě všech členů domácnosti. Čističku vzduchu Mi Air Purifier 3H s HEPA filtrem, která za hodinu dokáže vyčistit 380 m3 vzduchu, ocení hlavně alergici nebo maminky malých dětí, které tráví většinu času hrou na zemi.

Překvapivě velký dopad mohou mít na zdraví i zdánlivě nevýznamné produkty, jako jsou žárovky. Ty chytré od Xiaomi – Mi LED Smart Bulb Essential – dokáží doslova pracovat s lidskými smysly. Různé tipy barev a intenzita jejich záření dokáží stimulovat mozek a povzbudit člověka k výkonu, zpříjemnit atmosféru nebo navodit relaxaci a spánek. Žárovky Xiaomi díky vestavěnému Wi-Fi modulu snadno spárujete s aplikací, která vám umožní nastavit různé režimy a časové spínače.

