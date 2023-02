Žádné aplikace netřeba. RGB osvětlení půjde upravit přímo v nastavení Windows 11

Microsoft chce umožnit nastavení RGB osvětlení přímo z prostředí Windows 11

Nové testovací sestavení přináší další drobná vylepšení

Přizpůsobení systému Windows 11 je stále poněkud schizofrenní – část voleb se stále nachází v původních Ovládacích panelech, většina je ale již součástí moderního Nastavení. Microsoft se snaží do Nastavení přesunout co nejvíce položek, a to nejen z Ovládacích panelů, ale i z aplikací třetích stran, které obvykle doprovázejí specifický hardware, např. čtečky otisků prstů, dotyková pera, zvukové karty apod. Nyní se chystá integrace nastavení RGB osvětlení.

Poslední testovací sestavení s číslem 25295 obsahuje skryté nastavení, které lze aktivovat pouze s pomocí nástroje ViveTool. Po úspěšné aktivaci přibyde do Nastavení nabídka s názvem Osvětlení, skrze kterou má být možné podrobně vyladit svícení různých periferií – herních klávesnic, myší, notebooků apod. V podrobnostech každého příslušenství jsou pak k dispozici různé volby týkající se jasu, efektů, rychlostí efektů, barev atd.

Tato funkce je zatím pouze v přípravě – většina položek podle zahraničních serverů v tuto chvíli nefunguje. Jsme zvědaví, jak moc otevřené toto nastavení bude, tedy zda v něm půjde nastavit cokoliv, co si výrobci hardwaru vymyslí, nebo zda bude pravidla určovat Microsoft. V druhém případě bychom se pravděpodobně doprovodných aplikací třetích stran jen tak nezbavili.

Druhou experimentální funkcí, kterou nové sestavení Windows 11 obsahuje, je možnost přizpůsobení navrhovaných akcí. U telefonních čísel, datumů nebo adres si uživatel bude moci vybrat, co má systém po jejich označení nabídnout.

Co se týče přiznaných funkcí, novinkou je možnost vykopírovat si kód pro dvoufaktorové ověření přímo z notifikace bez nutnosti navštěvovat emailovou aplikaci.

Všichni Insideři také dostávají novou možnost přizpůsobit si vyhledávací panel na hlavním panelu – dosud byla tato funkce dostupná úzkému okruhu testujících.

Kdy se výše uvedené změny projeví v ostré verzi Windows, je v tuto chvíli nejisté. V letošním roce bychom se měli dočkat dvou větších aktualizací: Moment 2 a Moment 3. První dorazí pravděpodobně už na jaře.