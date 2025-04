Xbox posouvá hranice! Hry koupíte přes mobil a s hraním vám pomůže nový chytrý asistent Copilot

Znáte ten pocit, kdy narazíte na novou hru, ale zrovna nemáte po ruce konzoli? Microsoft si tohle uvědomuje a rozhodl se jednat. V nové verzi mobilní aplikace Xbox (která je zatím ve fázi testování pro Android i iOS) budete moci hry nejen prohlížet, ale rovnou i nakupovat. A to včetně DLC, předplatného Xbox Game Pass nebo třeba předobjednávek.

Tohle je upřímně obrovský krok vpřed. Ušetří vám to čas a hlavně vám to nabídne pohodlí, které jsme v digitální době zvyklí očekávat. Stačí pár kliknutí na mobilu a hra na vás bude čekat na vaší konzoli.

Today’s a big day for two reasons:​

📱 1. We’re rolling out an update soon to the Xbox app on mobile where you can buy games, join Game Pass, and redeem Perks.​

🎮 2. “Stream your own game” will be launching on console.​

Learn more about it all here: https://t.co/JGDqTrIJxg pic.twitter.com/kCH7oSFl70

— Xbox (@Xbox) April 16, 2025