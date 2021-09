WhatsApp nabídne reakce ve stylu iMessage. Víme, jak budou vypadat

Populární komunikační aplikace WhatsApp v poslední době dostává jednu novou funkci za druhou. Ačkoli je většina z nich velmi užitečná, nutno podotknout, že v mnoha případech WhatsApp pouze dohání konkurenci. Jinak tomu není ani v případě reakcí na poslané zprávy, které WhatsApp okoukal například od Messengeru či iMessage.

Server WABetaInfo, který se zaměřuje na sledování chystaných novinek v rámci WhatsAppu, přinesl první pohled na to, jak reakce v případě oblíbeného kecálka budou vypadat. Žádnou zásadní revoluci ale nečekejte, WhatsApp prověřený koncept pouze lehce přizpůsobil pro své potřeby.

Na každou odeslanou zprávu budete moci reagovat libovolným emoji, přičemž u konkrétní zprávy se zobrazí pouze 3 nejčastější reakce doplněné o číslo, jež označuje jejich celkový počet. Maximální množství není omezeno, nicméně přesnou informaci dostaneme pouze v případě, že zpráva obdrží tříciferný počet reakcí. Poté už uvidíme pouze číslo 999+. Zajímavostí je fakt, že u skupinových chatů nejsou reakce anonymní, a vy tak můžete sledovat, jakým emoji konkrétní člen zareagoval.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read "999+".

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021