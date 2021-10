Telefon pro youtubery? Motorola edge 20 s funkcí dvojího snímání přináší okamžité reakce!

Možnost nahrávat video na hlavní senzor a rovnou reagovat přes selfie kameru do jednoho videa je funkce nového smartphonu motorola edge 20, kterou využije každý začínající i pokročilý youtuber. Ukažte fanouškům vaše přímé reakce a dopřejte jim autenticitu vašich videí.

Sestavě trojnásobného fotoaparátu smartphonu motorola edge 20 dominuje hlavní snímač s rozlišením 108 Mpx, doplněný o 8Mpx snímač s trojnásobným optickým zoomem a neuvěřitelným 30násobným super zoom teleobjektivem a další 16Mpx snímač osazený ultraširokoúhlým objektivem se 119° záběrem. Díky technologii Macro Vision umí motorola edge 20 pořizovat extrémně detailní záběry už od vzdálenosti 3 cm. Zahanbit se rozhodně nenechá ani přední fotoaparát – jeho 32 Mpx a široký záběr znamená skvělé selfie snímky, na které se snadno vejdou i vaši přátelé.

Mezi jedinečné funkce, které smartphone motorola edge 20 nabízí, patří duální snímání. Díky této vychytávce nahrává zadní a selfie kamera současně a vám tak neunikne žádná akce ani vaše reakce. Kvalitní fotografie a videa můžete pořídit i během vašich nočních procházek městem. Přepněte do nočního vidění a získejte jasné, živé fotografie a selfie vyfocené předním fotoaparátem, které se vyznačují ohromující čistotou a přesnějšími barvami.

Motorola edge 20 umožňuje natáčet videa ve 4K rozlišení a i v režimu videa přináší hned několik parádních funkcí. Díky možnosti zvolit ve videu jednu dominantní barvu a zbytek proměnit na odstíny šedé, necháte vyniknout jen těm nejpodstatnějším detailům. Režim Super zpomaleného pohybu vám zase umožní zaznamenat akci na 960 snímků za sekundu. Zaznamenáte tak i to, co vaše oči nevidí.

Výkonná čipová sada s nejlepšími síťovými technologiemi

Smartphone motorola edge 20 je postaven na čipové sadě s osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, doplněným vysoce výkonnou grafickou jednotkou Adreno 642L, stejně jako podporou nejrychlejšího bezdrátového standardu Wi-Fi 6 a samozřejmě i nejmodernějších mobilních sítí 5G. Na dokonale plynulém chodu i přepínání aplikací a her má zásadní podíl také 8 GB operační paměti nejnovější generace. Dostatek prostoru pro fotky, videa, hudbu, filmy nebo náročné hry poskytuje 128GB úložiště.

Mobilní svět na obří obrazovce

Motorola edge 20 na první pohled upoutá svým velkým, 6,7palcovým OLED Full HD+ displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz pro perfektně plynulé animace, prohlížení obsahu a samozřejmě hraní graficky nejnáročnějších her. Jsou ale chvíle, kdy prostě chcete víc. A proto je zde platforma Ready for, která bezdrátově přenese obsah displeje telefonu na obří obrazovku televize v obývacím pokoji. Hry, videohovory s rodinou nebo prohlížení fotek okamžitě poskytnou zcela nový rozměr zážitku. Propojením s monitorem, klávesnicí a myší přes funkci Ready For PC se motorola edge 20 promění ve výkonný kapesní počítač.

Ultimátní výbava ve stylovém balení

S tloušťkou pouhých 6,99 mm je motorola edge 20 jedním z nejtenčích smartphonů s podporou sítí 5G na trhu. Tenký profil ani nízká hmotnost pouhých 163 gramů ale neznamená ústupky ve výbavě ani výdrži telefonu. Baterie s kapacitou 4 000 mAh udrží smartphone v provozu více než jeden celý den – a když už je potřeba použít nabíječku, zvládne technologie TurboPower 30 za pouhých 10 minut dodat telefonu energii na dalších 8 hodin.