Souboj mobilních grafik: dostanou procesory MediaTek GPU od Nvidie?

Souboj AMD vs. Nvidia se zřejmě přesune z počítačů do smartphonů

Procesory od MediaTeku by údajně mohly dostat od Nvidie grafické čipy

Přední výrobci počítačových grafických karet by se spolu mohly střetnout i ve světě smartphonů. Společnost AMD aktuálně dodává grafické čipy do mobilních čipsetů od Samsungu, konkurenční Nvidia by mohla pro změnu nabízet své grafiky MediaTeku. Podle serveru DigiTimes Asia by mohl první společný čipset dorazit už v příštím roce.

Digitimes tvrdí, že obě firmy spolupracují nejen na čipsetu pro smartphony, ale také na armovém procesoru pro počítače s Windows. Tuto oblast má aktuálně pod palcem Qualcomm s počítačovými Snapdragony, ovšem MediaTek se netají, že by si chtěl z tohoto koláče také trochu ukousnout.

S pomocí Nvidie by mohl vzniknout opravdu zajímavý produkt, který by mohl armové počítače s Windows „nakopnout“ správným směrem – přeci jen tato kategorie zařízení spíše skomírá, jelikož tradiční výrobci počítačů se bojí riskovat a do svých strojů nasazují osvědčené procesory od Intelu a AMD. Procesory od MediaTeku a Nvidie by neměly být silné jen v procesorovém a grafickém výkonu, ale rovněž by měly přinést rozšířené funkce pro umělou inteligenci a pro hraní her.

MediaTek není ve světě počítačů úplným nováčkem, jeho procesory v současnosti pohání zhruba 20 procent Chromebooků. I Nvidia má ve světě Windows zajímavou historii – kromě grafických karet totiž její armové čipsety Tegra před lety poháněly vybrané počítače s Windows RT.