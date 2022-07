Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (21. 7. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

V dnešním výběru si nenechte ujít kupříkladu skvělý pixelartový tycoon Burger Bistro Story či legendární Neighbours from Hell 2. Zajímavostí je také aplikace Ear Cat, která vám pomůže vyladit váš hudební sluch k dokonalosti.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Neighbours from Hell 2 Premium

Kdo by neznal legendární „sousedy z pekla“. Hra Neighbours from Hell 2 patří do zlatého fondu point and click adventur, ve které máte za úkol rozpálit doběla vašeho cholerického souseda, a přitom se u toho nenechat chytit. Ačkoli se to může zdát jako jednoduchý úkol, opak je pravdou – zvládnete souseda nalákat do všech připravených pastí? Původní cena byla 100 korun.