ROG Phone 5: do premiéry herního smartphonu zbývají necelé tři týdny

Na webu společnosti Asus, respektive podstránce věnované herní řadě ROG (Republic of Gamers), se objevil odpočet do premiéry nové generace herního smartphonu ROG Phone 5. Ten by měl být osazen 6,6″ displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz, procesorem Snapdragon 888 a rychlým nabíjením o výkonu 65 W v kombinaci s 6000mAh baterií. zajímavé také je, že Asus přeskočí čtyřkové označení (předchozí model se jmenoval ROG Phone 3), a to kvůli negativní konotaci číslovky 4 v Asii.

Nejzajímavějším prvkem by měl být malý sekundární displej na zadní straně. Ten má sloužit například ke zobrazování různých notifikací – v dříve uniklém videu jde například o upozornění ze hry a příchozí hovor. Věříme, že jej ASUS dokáže využít i jako hledáček při focení autoportrétů prostřednictvím hlavního fotoaparátu.

ASUS ROG Phone 5 Hands-On Video Showing Secondary Display

Na zádech dále stojí za povšimnutí modul se třemi fotoaparáty, jejich specifikace jsou ale zatím neznámé. Ve videu se nicméně krátce objevuje také přední strana telefonu, která odhaluje okraje na spodní a horní straně podobně, jako tomu bylo u předchůdce. Část tohoto prostoru by měla být vyhrazena stereo reproduktorům.