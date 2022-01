Redmi Note 11 míří do Evropy. Známe datum představení

Čínská značka Redmi, která spadá pod giganta Xiaomi, představila koncem loňského roku trojici nových modelů se společným označením Note 11. Ačkoli jsme se dozvěděli první poslední ohledně podoby či výbavy nových smartphonů spadající do střední třídy, bohužel se Redmi nepochlubilo, kdy se dočkají také evropští zákazníci.

Před několika dny server MySmartPrice přišel s informací, že základní Redmi Note 11 bude údajně stát okolo 250 euro (cca 6 499 Kč), s datem uvedení jsme si nicméně museli počkat až na dnešní den – Xiaomi se na svém oficiálním twitterovém kanálu pochlubilo, kdy se dočkáme představení novinek z řady Note 11 pro evropské trhy.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!

Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5

— Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022