Recenze Xiaomi Pad 5: i tablet s Androidem může mít šmrnc

Tablety jsou v posledních letech ve výrazném útlumu. Celému trhu poměrně výrazně dominuje Apple se svými iPady, což značně ztěžuje pozici ostatním výrobcům, kteří už nemají takový tah na branku, jako v minulé dekádě, kdy byl zájem o tablety enormní.

Xiaomi v minulosti tablety vyrábělo, nicméně jejich přístup byl vždy poměrně vlažný. Čínský gigant se ale rozhodl, že to s tablety zkusí ještě jednou a výsledkem je nový Pad 5. Jak se mu tento comeback podařil? Nejen to se dozvíte z naší recenze.

Design a provedení

Po stránce designu se Xiaomi Pad 5 rozhodně vydařil. Čínský gigant výrazněji neexperimentoval a sáhl po osvědčeném designu, který můžete vidět například u telefonu Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ve své podstatě se jedná o totožný styl, jen roztáhlý na větší plochu tabletu.

To rozhodně není špatně, právě naopak. Kovové hrany neřežou, rámečky jsou příjemně tenké a celkově působí tablet svěže a moderně. Ostudu vám tedy rozhodně dělat nebude. Tělo má rozměry 254,7 x 166,3 x 6,9 milimetrů a hmotnost 511 gramů. K dispozici jsou dvě barevné varianty – černá a bílá.

Bohužel sázka na plastová záda v matné úpravě tak úplně nevyšla – na zadní straně ulpívají otisky prstů, které jdou jen velmi obtížně vyleštit. Když si k tomu připočítáte druhý magnet na otisky prstů, kterým je displej, nevychází z toho Xiaomi Pad 5 z hlediska údržby zrovna nejlépe. Vystouplý modul fotoaparátu taktéž dvakrát nepotěší.

Výtku mám také k umístění stereoreproduktorů na boční hrany zařízení – při standardním úchopu do obou ruk si dvě ze čtyř mřížek ucpete dlaněmi, což částečně sníží kvalitu zvukové reprodukce.

Parametry a funkce

Přední straně dominuje prostorný 11″ IPS LCD displej s rozlišením 1 600 x 2 560 pixelů (274 ppi), 120Hz obnovovací frekvencí, HDR10, Dolby Vision a poměrem stran 16:10. Displeji toho není moc co vytknout, barevné podání je skvělé a odezva na dotyk příkladná. Snad jen pozorovací úhly by mohly být o něco málo lepší, při mírném náklonu lze pozorovat nepatrnou změnu barev. Stejně tak bych se nezlobil ani za vyšší hodnotu jasu – hodnota 478 nitů při ostrém sluníčku rozhodně nedostačuje.

Uvnitř najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 860, který doplňuje grafika Adreno 640, 6 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. Celkově se vůbec nejedná o špatnou sestavu – v benchmarku AnTuTu si tablet Xiaomi Pad 5 zvládl vyválčit 559 982 bodů, což je poměrně solidní výsledek.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C, piny pro připojení klávesnice či čtveřice stereo reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, které hrají dostatečně na hlas a mají kvalitní podání zvuku. Tabletu toho nicméně docela dost chybí – ať už jde o GPS, 3,5mm audio konektor (redukce není v balení), čtečku otisků prstů či NFC. Stejně tak Xiaomi nenabízí základní variantu tabletu nenabízí se slotem na SIM kartu pro volání a datové přenosy, v takovém případě je nutné sáhnout po Xiaomi Pad 5 Pro.

Nabíjení a výdrž baterie

O výdrž se stará baterie s kapacitou 8 720 mAh s podporou rychlého 33W nabíjení standardu Power Delivery 3.0. V balení nicméně dostanete pouze 22,5W nabíječku, takže pro plné využití nabíjecího potenciálu tabletu budete muset přikoupit rychlejší adaptér.

Výdrž na baterii je poměrně uspokojivá – při běžném používání primárně internetového prohlížeče a občasného přehrání nějakého videa vydrží Xiaomi Pad 5 okolo 14 hodin. Náročnější použití s maximálním jasem a 120Hz obnovovací frekvencí notně výdrž ukrátí, nicméně i tak se dostanete na nějakých 9 až 10 hodin intenzivního používání.

Nabíjení je na tablet poměrně rychlé. S dodávanou nabíječkou se za půl hodiny dostanete z 0 na 26 procent, s rychlejší nabíječkou se tablet za stejné časové období nabije na 37 procent. Celkové dobití trvá něco málo přes 2 hodiny, nicméně s 33W adaptérem se dostanete na zhruba hodinu a tři čtvrtě.

Operační systém

Operačním systémem je pochopitelně Android 11 s nadstavbou MIUI 12.5. Majitelům telefonů značky Xiaomi není nutné systém dlouze popisovat, stále se jedná o graficky povedenou a velmi dobře odladěnou nadstavbu. Při používání jsou reakce systému bleskové a problémy nebudete mít ani při hraní náročnějších her. Pro ostatní zmíním například funkce rozdělené horní lišty na notifikace a rychlé přepínače, dvojité poklepání pro probuzení či celosystémový tmavý režim. Necyhbí ani možnost aktivace plovoucích oken pro spuštěné aplikace.

V systému najdeme i filtr modrého světla, změna barevného schématu, přizpůsobení chování stylusu (není součástí balení) nebo sdílení skrze Mi Share. Xiaomi zkrátka na svém systému dlouhodobě pracuje a je to vidět.

Fotografie a záznam videa

Fotoaparát není potřeba dlouze představovat. Na zadní straně se totiž nachází pouze jeden OmniVision OV13B10 senzor s rozlišením 13 Mpx, clonou f/2.2, velikostí pixelů 1,12 µm a PDAF. Na přední straně najdete ještě 8Mpx kameru se světelností f/2.0 a pevným ostřením, která se hodí nejen pro focení autoportrétů, ale především pro videohovory.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Pro zachycení momenty za dobrého světla či vyfocení dokumentu fotoaparát bohatě postačí, snímky jsou překvapivě plné detailů a jejich kvalita mě příjemně překvapila. Pro složitější scénu nicméně raději sáhněte po jiném zařízení – přece jen, pořád je to tablet a ne fotomobil. V noci to platí dvojnásob, kde i přes noční režim neprodukuje tablet zrovna kvalitní snímky, ale jako nouzovka postačí.

Xiaomi Pad 5 camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Video zvládne Xiaomi Pad 5 natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Za dobrého světla jsou výsledky překvapivě dobré, nechybí jim detaily a poradí si i s rychlou změnou scény. Pochválit musím taktéž reprodukci zvuku za asistence Dolby Atmos, která by se neztratila ani ve světě chytrých telefonů. V noci ale snímač nezvládá adekvátně natáčet ani na dobře osvětlené ulici.

Mi Pad 5 Pro s podporou 5G

Kromě základního tabletu existuje i varianta Pro. V čem se liší? Pomineme-li drobný rozdíl v hmotnosti, konkrétně 4 gramy, je hlavní výhodou Pro varianty především podpora 5G sítí, lepší zadní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, přítomnost GPS/GLONASS/Galileo a novější Bluetooth 5.2. Drobnou nevýhodou je menší baterie s kapacitou 8 600 mAh, zato ale s podporou 67W nabíjení standardu Quick Charge 4. Xiaomi Mi Pad Pro se nicméně na českém trhu neprodává.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Pad 5 je povedeným kusem hardwaru, který za svou cenu nabízí přesně to, co byste od tabletu očekávali – dobrou výdrž na baterii, kvalitní displej se 120Hz obnovovací frekvencí, dostatek výkonu i pro hraní náročnějších her a skvělé podání zvuku. Na filmy či seriály, domácí brouzdání po internetu, případně jako doplňkové zařízení k notebooku a smartphonu je Xiaomi Pad 5 jako stvořený. Výhodou je také slušný fotoaparát, který byste v tabletu rozhodně nečekali.

Čínský výrobce nicméně musel udělat někde kompromis. Slabší nabíječka v balení nepotěší, stejně jako absence redukce na 3,5mm audio konektor. Zamrzí také chybějící GPS, čtečka otisků prstů nebo varianta s podporou LTE/5G. Vyšší náchylnost k ulpívání otisků prstů si tablet taktéž za rámeček nedá.

Nevýhody se Xiaomi snaží vyvážit cenou, která byla stanovena na adekvátních 8 990 Kč. V podobné cenové kategorii se nachází základní iPad, kterému půjde Pad 5 tvrdě po krku. Pokud nejste fanoušci jablečného ekosystému, je Xiaomi Pad 5 skvělou alternativou ze světa zeleného robota.