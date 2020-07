Recenze Nubia RedMagic 5G: stvořena pro hráče

Čas od času nám do redakce dorazí telefon, který zaujme hned na první pohled. Jedním z nich je rozhodně Nubia RedMagic 5G, která jak je z názvu patrné, nejen že slibuje podporu 5G sítí (což nás zatím příliš vzrušovat nemusí), ale především cílí na hráče. Jakožto vášnivý hráč především konzolových her jsem jednoduše neodolal a s chutí se pustil do recenze tohoto herního telefonu s výrazným designem.

Herní Nubia RedMagic 5G se pyšní špičkovým displejem se 144Hz obnovovací frekvencí

Snapdragon 865 je doplněný o aktivní chlazení. Nezapomnělo se ani na podporu 5G.

Hráči si přijdou na své. Doplňkové fotoaparáty by mohly podávat lepší výsledky.

Design a provedení

Když se bavíme o herních periferiích, noteboocích a telefonech, na první dobrou se mi vybaví ostře řezané rysy, kontrastní použití barev, RGB parádičky a výkonný hardware. Nubia RedMagic většinu z této definice splňuje, jen se rozhodla jít trochu decentnější cestou.

Záda mají ostré rysy naznačené, ale pod sklem jsou příjemně tlumené, kontrast červené, černé a šedé je příjemně decentní (s výjimkou modročervené verze s gradientem). Masivnost telefon splňuje do puntíku. Logo a název RedMagic zádech jsou podsvícené – barvu lze měnit, případně podsvícení zcela vypnout. A pokud to náhodou nevíte, za brandem Nubia stojí čínská společnost ZTE, která rovněž zajišťuje výrobu.

I přes svou masivnost (168,56 × 78 × 9,75 mm a 218 g) se poměrně dobře drží v ruce, ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko jsou sympaticky blíže k palci a modul fotoaparátu takřka nevystupuje z těla. Tlustší okraje kolem displeje se odpouštějí hůře, ale dají se skousnout. Na telefonu najdete ještě specifické prvky v podobě herního přepínače, dvou kapacitních tlačítek na pravé hraně a dvou výdechů větráku, nad kterými evidentně někdo přemýšlel.

Balení samotné musím pochválit – po dlouhé době se mi do ruky nedostala zaměnitelná jednobarevná krabice, ale skutečně reprezentativní balení. Ano, krabici si pravděpodobně nikde vystavovat nebudete a důležitější je obsah, i tak se ale kreativita ocenit musí. Uvnitř kromě telefonu najdete ještě USB-C kabel a 2A nabíječku. Škoda, že se nevešel nějaký rychlejší adaptér.

Hardwarová výbava

Parametry jsou špičkové, ostatně nic jiného jsem u herního smartphonu ani nečekal. Pod krásným AMOLED panelem s úhlopříčkou 6,65“, Full HD+ (1080 x 2340) rozlišením, rekordní obnovovací frekvencí 144 Hz se skrývá Qualcomm Snapdragon 865 (AnTuTu 558 141 bodů) doplněný až o 16 GB RAM (naše verze měla „pouhých“ 8 GB), až 256 GB vnitřní paměti a grafikou Adreno 650. Rozhodně mě potěšil maximální jas displeje, který se sluníčka nezalekne, a také barevný gamut 100 % DCI-P3.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, stereo reproduktory, Bluetooth 5.1 (s podporou A2DP a aptX), GPS/GLONASS/GALILEO, NFC, USB-C 3.0 či čtečka otisků prstů. Ta je na dnešní poměry poměrně pomalá a nepříliš spolehlivá. Příjemná je taktéž přítomnost 3,5mm jack konektoru, zamrzí naopak chybějící odolnost vůči vodě a prachu. K dispozici máte pochopitelně také 5G, pakliže ovšem bydlíte někde, kde jej máte možnost využít.

Když mají dnešní telefony k dispozici notifikační LED, tak to považujeme za vítanou přidanou hodnotu. Nubia RedMagic 5G přidává nejen notifikační diodu v levém horním rohu, ale také upozornění pomocí RGB diod skrytých na zádech pod logem výrobce a ještě přidává ambientní displej. Rozhodně tak nemusíte mít strach, že o nějakou notifikaci přijdete.

Hardwarové parametry ZTE nubia Red Magic 5G Systém: Android 10 Rozměry: 168,6 x 78 x 9,8 mm , Hmotnost: 218 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585 RAM: 8/12/16 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,65", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.0, 13mm, 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Tahákem je displej s obnovovací frekvencí 144 Hz. Je to ale skutečně až taková výhoda? Jistě, pokud ovšem hrajete hry, které zmíněnou frekvenci podporují a kde ji naplno využijete. V běžném používání jsem takřka nezaznamenal rozdíl mezi 144 Hz a 90 Hz. Stereoreproduktory hrají nadprůměrně ve své třídě, basy jsou hutné a zvuk je příjemně živý. Středy se sice trochu ztrácí, ale nejedná se o nic, co by nešlo překousnout.

Operační systém a nadstavba

Operačním systémem je pochopitelně Android ve verzi 10 s nadstavbou Redmagic 3.0. Nadstavba jako taková je velmi svižná (čemuž pomáhá vysoká obnovovací frekvence), nikde se neseká a nepotrpí si na přílišné kudrlinky. Velikým zklamáním je neúplná lokalizace, kdy i celé sekce nastavení jsou kompletně v angličtině. Toto rozhodnutí nechápu a nelze to ničím omluvit.

V možnostech nastavení nepatří nadstavba Redmagic mezi ty nejbohatší, přesto potěší například ambientní displej (například možnost nastavit si běhající avokádo společně s hodinami mě pobavila), přizpůsobení RGB diskotéky a pak pochopitelně celou škálu nastavení týkající se herních funkcí, jako je ovládání větráku, chování po připojení k hernímu doku nebo chování herního režimu.

Herní režim a hraní her

Pro herní smartphone musíme pochopitelně věnovat celou jednu kapitolu také hraní. Kromě veškerého výkonu telefonu a aktivního chlazení, které zajišťuje potrubí tvaru L s kapalinou a větráček Turbo Fan 3.0 s rychlostí až 15 000 otáček za minutu, máte k dispozici také dvě nastavitelná kapacitní tlačítka na místech ukazováčků, několik pinů pro připojení herního doku a speciální červené tlačítko, které nicméně neplní stejnou funkci jako u iPhonu, ale aktivuje herní režim.

U aktivního chlazení vždy vyvstává obava, zda nebude příliš hlučné. Pokud si větráček pustíte na maximální otáčky v tiché místnosti, bezesporu ho uslyšíte a po delší době může být i nepříjemný. V praxi nicméně stačí mít zapnutý inteligentní režim, který přizpůsobuje otáčky dle teploty telefonu. Ani při hodinovém hraní Call of Duty Mobile se mi větráček nespustil na maximum a při hraní mě tak nerušil.

Ten zablokuje systémová tlačítka pro ovládání a místo nich vám aktivuje speciální herní nabídku. V ní máte široké možnosti přizpůsobení RGB světýlek během hraní, statistiky používání, ovládání větráku, specifické nastavení přídavných tlačítek pro jednotlivé hry nebo nastavení externího ovladače. Odkudkoli ze hry pak můžete vypnout notifikace, měnit obnovovací frekvenci, ukládat screenshoty nebo třeba zapnout pomocníka s mířením.

Jednodušší hry typu Forza Street či The Elder Scrolls: Blades nejen že vypadají naprosto skvěle, ale telefon se u nich prakticky ani nezapotí. Delší seance Blades sice dokáže spustit aktivní chlazení, ale pokles výkonu rozhodně nezaznamenáte. Pakliže jste fandové jednodušších hříček, Nubia s nimi nemá prakticky žádné potíže.

U složitějších her typu mobilních F1, Call of Duty Mobile či Shadowgun Legends výkon využijete naplno. Tady doporučuji zapnout si aktivní chlazení hned ze startu. Pozor ale, pokud se větráček roztočí na vyšší otáčky, budete o něm vědět. Při hraní to až tak nevadí, jelikož zvuk a hudba ze spuštěného titulu jej s přehledem přehluší, ale v úplném tichu jej celkem výrazně uslyšíte.

Rychlá odezva displeje v kombinaci s vysokým výkonem a dobrou optimalizací nabídne dobrý herní zážitek, díky kterému si budete připadat, jakoby jste drželi v ruce kapesní konzoli. Telefon jsem ani při delším hraní nedokázal zahřát natolik, aby to bylo nepříjemné, stejně tak jsem se nedočkal ani propadů FPS.

Fotoaparát a záznam videa

Řekněme si to na rovinu – fotoaparáty nejsou hlavním tahákem Nubie RedMagic 5G. Hlavní fotoaparát má 64 Mpx, světelnost f/1.8, ohnisko 26mm a PDAF, širokáč disponuje 8 Mpx, světelností f/2.0 a ohniskem 13mm a celou sestavu doplňuje 2 Mpx makro a LED blesk. Video můžete natáčet v maximálním rozlišení až 8K, nicméně při frekvenci 15 snímků za vteřinu. Klasičtější 4K zvládá Nubia v 60 fps. Selfie fotoaparát má pak 8 Mpx a světelnost f/2.0.

Když už hlavní fotoaparát není žádná paráda, tak tak nějak tušíte, že je něco špatně. Papírové parametry sice nejsou špatné, ale v praxi to až taková sláva není. Pro dobrou fotografii potřebujete opravdu ideální světelné podmínky a i tak občas foťák ustřelí a fotku přesaturuje či ji uměle přiostří. V horším světle se objevuje šum a neostrosti.

Hlavní fotoaparát umožňuje přiblížení 3x, 5x a 10x, což ale doporučuji jen v nejnutnějších případech. Trojnásobné přiblížení je v ideálních podmínkách jakž takž koukatelné, detaily nicméně neoplývá a jednotlivé pixely se do sebe slévají.

Vyšší míra přiblížení tyto nedostatky jen umocňuje. O dedikovaném makro snímači se nemá moc smysl rozepisovat – makro vyfotí, ale na zadek se z něj rozhodne neposadíte a po prvotním nadšení zapomenete, že ho vůbec máte.

Nubia poměrně překvapivě příliš nechce, abyste využívali širokoúhlý objektiv. Ten je totiž skryt pod záložkou Pro. Osobně nechápu, proč je širokáč určen výhradně pro profesionály, ale budiž. Co se týče kvality, tak pro něj platí v podstatě to samé, jako pro hlavní fotoaparát, jen s tím rozdílem, že jednotlivé nedostatky se projeví mnohem dříve.

Noční režim je poměrně inteligentní, takže vás okrade o všechny čočky a možnosti přiblížení, vyjímaje hlavní fotoaparát. Pokud na městské ulici najdete alespoň nějaký silnější zdroj světla, máte veskrze standardní noční fotografii. Občas má problém trefit teplotu světla, ale s tím se trápí i telefony s vyššími fotografickými ambicemi. Jakmile nemáte k dispozici dost světla, telefon raději ani nevytahujte z kapsy – výsledek za to nestojí.

Video se jako průměr dá označit jen s odřenýma ušima. Na natočených snímcích je občas vidět přeostřování, světelná dynamika scény dělá čočce problémy, i mírný vítr doslova paralyzuje mikrofony a když už nefouká, tak to zrovna taky poslouchat nechcete. Náznak stabilizace za dobrého světla je příjemný, o ten ale přijdete v noci. Jestli chcete něco za horších světelných podmínek natáčet, dejte si dobrý pozor, abyste se ani nehnuli.

Výdrž baterie

Baterie má sympatickou kapacitu 4 500 mAh, což by za běžných okolností stačilo na den a půl náročnějšího provozu. To by ovšem Nubia RedMagic 5G nesměla disponovat velkým žravým displejem se 144 Hz a výkonným hardwarem, který je všechno, jen ne úsporný. Pakliže se při používání nebudete omezovat, počítejte maximálně s jedním dnem. I s omezením některých funkcí to do oběda příštího dne dotáhnete jen tak tak a pro tento luxus se ještě musíte vzdát hraní.

Přehrávání Full HD videa po dobu 1 hodiny snížilo baterii o 13 procent. S přiloženou nabíječkou počítejte s dobíjením z 0 na 100 % za něco okolo dvou hodin, nicméně pokud máte adaptér, který podporuje 55W nabíjení stejně jako Nubia, dostanete se na přijatelnější čísla. Konkrétně 50 % dosáhnete za zhruba 15 minut, do plna Nubii nabijete za cca 40 minut.

Ještě je potřeba zmínit žravost baterie během hraní her. Každá hra je trochu jinak náročná, proto jsem pro testování zvolil mobilní závody F1. Po půl hodině hraní se vším na maximum, včetně aktivního chlazení a 144 Hz displeje klesla baterie o 12 procent. Call of Duty za stejnou dobu snížilo procento nabití baterie o rovných 20 procent.

Závěrečné hodnocení

Herních smartphonů je jako šafránu, takže pokud chcete herní smartphone, je zde solidní šance, že vás Nubia RedMagic 5G zaujme. Pakliže nechcete vsadit na známější značky typu Razer, či čínskou konkurenci v podobě Black Shark, je Nubia jistě plnohodnotnou alternativou. I v případě, že nehrajete a jen chcete smartphone bez výkonnostních kompromisů, jistě najdete v Nubii to své.

Z pozitiv musím zmínit decentní design (v námi testované variantě), parádní displej s podporou 144 Hz, vysoký výkon, dedikovaný herní režim se speciálními mapovatelnými tlačítky či svižný systém. V těchto odvětvích je Nubia pevná v kramflecích, stejně jako v podpoře sítí 5G, což je bezesporu hudba budoucnosti.

Zklamáním jsou jednoznačně fotoaparáty, které jsou při nejmírnějším označení průměrné, chybějící odolnost proti vodě a prachu, pouze 2A nabíječka v balení, lajdácky přeložená nadstavba nebo slabší výdrž na baterii. V těchto bodech Nubia vcelku propadla a pokud je pro vás něco ze jmenovaného překážkou v koupi, musíte se poohlédnout jinde. Už brzy Nubia dostane silného konkurenta v podobě Asus ROG Phone 3.

Zájemce o tento smartphone nicméně musím závěrem zklamat – na našem trhu se Nubia RedMagic oficiálně neprodává, nicméně objednat ji lze z oficiálních stránek. Základní verze s 8 GB RAM a 128GB interní pamětí vyjde na 579 euro (15 500 Kč). Vybavenější varianta s 12 GB RAM a256GB úložištěm se prodává za 649 euro (17 400 Kč).