Recenze Google Pixel 4a: parametry neoslní, přesto je skvělý

V loňském roce se Google poprvé rozhodl svou řadu Pixel doplnit i o dostupnější telefon střední třídy. Pixel 3a získával od recenzentů skvělá hodnocení a v USA byl úspěšný i co se týče prodejů. Výrobce se proto rozhodl v této strategii pokračovat a uvedl na trh nástupce – model 4a. Opět využil osvědčený recept špičkového fotoaparátu a kvalitního softwaru jako hlavních lákadel, navrch ale přidal i několik změn a vylepšení. Představení i vstup na trh se však kvůli současné situaci o několik měsíců opozdily, dostupnost je místy stále problematická a konkurence v segmentu výrazně posiluje. Dokáže proti ní Pixel 4a i tak obstát?

Obsah balení

V nenápadné bílé krabičce neočekávejte zásadní překvapení. Nejprve na vás vykoukne samotný telefon a pod ním naleznete standardní kombinaci základních návodů, nástroje pro vytažení šuplíku na SIM karty a poměrně robustní nabíječky s oboustranným USB-C kabelem.

Protože testovaný kousek pochází z britské distribuce, adaptér měl zakončení pro tamní zásuvky – čeští prodejci vám ale v takovém případě většinou dodají i redukci a pokud Pixel 4a zakoupíte z nám bližšího Německa, dostanete samozřejmě standardní koncovku pro 220V zástrčky.

Jedna zajímavost se v balení přeci jen nachází – jde o redukci z klasického USB-A (female) do USB-C, která slouží ke snadnému přenosu dat ze starého telefonu. Ten jednoduše připojíte kabelem od nabíječky, USB-C zapojíte do Pixelu a během chvíle v něm budete mít své fotky, kontakty a další soubory.

Pokud přecházíte z jiného Androidu, snad až na rychlost přenosu vám to oproti běžnému přihlášení k účtu a synchronizaci mnoho nepřinese. Osobně jsem však přecházel ze staršího iPhonu a tato drobnost mi proces výrazně usnadnila – aplikace se pochopitelně stáhly jen některé, ale jinak jsem v telefonu měl vše potřebné v řádu pár minut.

Design a provedení

S letošní generací Pixelů Google opustil charakteristický „polomáčený“ design dvou generací minulých a vsadil na bezrámečkovou přední stranu s průstřelem pro kameru a jednolitá záda s výrazným modulem fotoaparátu. Pojetí telefonu je vskutku minimalistické a ozvláštňuje ho jen pastelově zelené vypínací tlačítko.

Tomu sekunduje kolébkový ovladač hlasitosti, přičemž všechna tlačítka mají výraznou zvukovou i hmatovou odezvu a tak zpětnou vazbu poskytují i po umístění telefonu do pouzdra. Mimochodem, dosud jedinou černou variantu nedávno doplnila světle modrá s oranžovým tlačítkem.

Díky bezrámečkovému designu se Googlu podařilo osadit letošní model 5,8palcovým displejem a přesto mírně snížit rozměry oproti loňskému 5,6palcovému Pixelu 3A. Ty jsou nyní 144 x 69,4 x 8,2 mm, což z Pixelu 4A dělá na dnešní poměry kompaktní zařízení, obzvlášť pokud vynecháme kategorii low-endů. Díky tomu lze telefon pohodlně obsluhovat jednou rukou, čemuž napomáhá i jistý úchop díky zaobleným hranám a pogumovaným zádům.

Právě polykarbonát s lehkou soft-touch úpravou je dominantním materiálem a nutno říct, že na omak velmi příjemným. Navíc oproti módním skleněným zádům lépe odolá nárazům, ačkoliv poškrábat jej bude naopak o něco snazší. Čelní stranu poté kryje sklíčko Gorilla Glass 3.

Přestože konstrukce na první pohled působí dobře a dává vzpomenout třeba na skvělé provedené starší Lumie, které shodně využívaly právě polykarbonát, po prvním uchopení do ruky je pozitivní dojem pryč. Konstrukce totiž v tu chvíli začne vydávat plejádu všelijakých povrzávání, které je nejpatrnější v oblasti okolo ovládacích tlačítek. Není přitom třeba vyvíjet nijak nestandardní tlak.

Ze zkušeností uživatelů lze usoudit, že se to sice netýká každého kusu, ale je to poměrně častý jev. Vrzající symfonii sice lze ztlumit nasazením pouzdra, ale pokud telefon rádi používáte bez něj, koupi Pixelu 4a dvakrát zvažte. Do výčtu nedostatků se pak přidává i absence jakékoliv certifikace IP, kontaktu s vodou tak Pixel 4a raději nevystavujte.

Displej

Pixel 4a je osazen 5,8palcovým OLED displejem s rozlišením 2 340 x 1080 px, jeho výsledná jemnost tak činí zcela dostačujících 443 ppi. Pochválit je třeba i věrné podání barev s vysokým kontrastem a oproti předchůdci se zvýšil kritizovaný maximální jas, ačkoliv v tomto ohledu by si zařízení stále mohlo vést lépe.

Některé recenze zmiňují lehký nádech do žluta, u testovaného kusu ani jednoho dalšího jsem však takový jev nezpozoroval. Co může zamrzet je obnovovací frekvence jen standardních 60 Hz – někteří konkurenti už jsou v tomto ohledu dále a při používání díky tomu působí plynuleji. Jinak ale k displeji nemám výhrad.

Parametry a funkce

Jedním z největších kompromisů oproti Pixelu 4 je právě hardwarová výbava. Jejím stěžejním bodem je osmijádrový čip Qualcomm Snapdragon 730G doplněný o grafický akcelerátor Adreno 618. Jeho výkon plně postačí na plynulý chod systému i náročnější hry, jen budete muset oželet nejvyšší grafické nastavení. Jestliže ale nejste náruživými hráči nebo na telefonu nerenderujete videa, pak by vám výkon měl postačovat. To samé lze říct o 6GB operační paměti a úložišti s kapacitou 128 GB, byť bez možnosti dalšího rozšíření.

Z hlediska konektivity Pixel 4a žádnými nedostatky netrpí. Nechybí Bluetooth ve verzi 5.0, LTE, NFC ani GPS, která je i v zastavěných oblastech rychlá a přesná. Na co se naopak nedostalo je podpora sítí 5G, to ale vzhledem k jeho rozšířenosti nelze brát vzhledem k ceně za nedostatek. Kdo cítí, že se bez této funkce neobejde, může sáhnout po mírně větším a dražším modelu 4a 5G.

Hardwarové parametry Google Pixel 4a Systém: Android 10 Rozměry: 144 x 69,4 x 8,2 mm , Hmotnost: 143 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 730, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 470 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 470 Silver RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,81", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12.2 Mpx, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, 24mm, 1.12µm, Auto-HDR, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 3140 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Mnoho uživatelů potěší také 3,5mm jack na horní straně. Na zadní straně se nachází také čtečka otisků prstů – její lemování by mohlo být výraznější, ale jakmile si na její pozici zvyknete, je ukázkově rychlá.

Nabíjení a výdrž baterie

Pixel 4a je osazen 3140mAh baterií, což je mimochodem o 340 mAh více, než má plnotučný Pixel 4. Přestože jde na současné poměry spíše o průměrnou hodnotu, díky relativně úspornému čipu a dobře optimalizovanému systému je výdrž velmi solidní.

Pokud trávíte denně s rozsvíceným displejem kolem dvou až tří hodin a vynecháváte náročné činnosti, jako jsou hry nebo navigace, bez problémů se dostanete na dvoudenní výdrž. Ani při náročnějším využívání pak procenta neubývají nijak závratně rychle a na celodenní výdrž se tak můžete spolehnout takřka za každých okolností.

V balení telefonu naleznete 18W nabíječku, která dokáže telefon z vybitého stavu dobít na 50 % za přibližně 35 minut a do plna pak cirka za hodinu a půl. Nejde tedy o rekordní hodnoty, ale i s přihlédnutím ke slušné výdrži jsou pro běžné používání plně dostačující. Škoda jen, že bez kabelu se neobjedete – bezdrátové nabíjení výrobce oželel.

Operační systém

Software je tradiční doménou telefonů řady Pixel a model 4a netvoří výjimku. Do vínku tak dostal takřka čistý Android v aktuální verzi 11, který výrobce obohatil o Pixel Launcher, několik aplikací a řadu funkcí, z nichž část je exkluzivní právě pro zařízení této řady.

Standardem se již stává navigace gesty, která v případě Pixelu 4a funguje nadmíru dobře – i jako uživatel, který s ním neměl žádnou předchozí zkušenost, jsem si na něj zvykl okamžitě. Nechybí ale ani možnost zapnout klasickou trojici navigačních tlačítek vespod displeje. Za zmínku dále stojí přepracovaná nabídka po podržení odemykacího tlačítka, kde kromě možností vypnutí a restartu najdete také placení mobilem a případně ovládání chytré domácnosti propojené přes Google Home.

Chytrých funkcí obsahuje Pixel 4a celou řadu, v menu proto najdete šikovného průvodce, který vám je všechny podrobně představí a případně umožní aktivovat. Zajímavé jsou například bezpečnostní funkce, které umožňují rychle sdílet polohu vybraným kontaktům nebo funkce „Co to hraje“, jež vám na odemykací obrazovce ukáže název skladby, pokud nějakou v okolí zaregistruje a vše ukládá do přehledné historie. Jen škoda, že s méně známými interprety si funkce často nevěděla rady.

Chytré funkce ve spojení s Google Asistentem

Mnoho způsobů využití nabízí také Google Asistent (Assistant), bohužel je však dostupný pouze v anglickém jazyce a tím část se část jeho funkcí v našich podmínkách stává nepoužitelnou – příkladem za vše může být například vyhledání trasy do nějakého místa bez mezinárodního názvu nebo čtení zpráv. Podobně nazmar pak v naší mateřštině přichází i chytrý diktafon s možností přepisu, případně automatický přepis telefonátů nebo zobrazování titulků u přehrávaného obsahu.

Funkce jsou to zajímavé a v angličtině překvapivě dobře fungující, podporu češtiny u nich ale nelze očekávat ani v nejbližší době. Na druhou stranu, pokud zvládáte alespoň základy angličtiny, pořád můžete virtuálního asistenta využívat například k nastavování budíků, přečtení světových zpráv či předpovědi počasí nebo vyhledávání různých informací. Detekce příkazu „Hey Google“ je spolehlivá, občas ale přecitlivělá.

Jak už to u Pixelů bývá, z hlediska optimalizace nelze mít výhrad. Systém je i po instalaci desítek aplikací plynulý takřka za každých okolností, maximálně si vzhledem ke slabšímu čipu všimnete drobných prodlev při spouštění některých náročnějších programů či zpracovávání fotografií. Další tradiční výhodou Pixelů je také zaručená podpora po dobu tří let, tudíž model 4a obdrží minimálně dvě nové verze Androidu a bezpečnostní záplaty zhruba do konce roku 2023. Majitelé iPhonů se smějí, ale na Android je to stále vysoký nadstandard.

Fotografie a záznam videa

Jedním z klíčových lákadel Pixelu 4a je fotoaparát. Ten je v rozporu s trendy pouze jeden – jde o senzor Sony IMX363 s rozlišením 12,2 Mpx, který Google používá již od Pixelu 3. Hardwarově se tedy o současnou špičku rozhodně nejedná, hlavní zbraní Pixelu 4a je tudíž software.

Fotografie, které z telefonu dostanete, jsou k nerozeznání od těch z výrazně dražšího Pixelu 4. Vynikají přirozenými barvami s vysokým kontrastem, velmi dobrým vykreslením detailů a díky optické stabilizaci také skvělou ostrostí. Světelné podmínky přitom rozhodně nemusí být ideální a dobře si fotoaparát poradí i s vyššími dynamickými rozsahy. Pokud je světla úplné minimum, můžete využít velmi dobře fungující noční režim – snímání a zpracování snímku sice zabere kolem deseti vteřin, ale výsledkem jsou věrně vypadající fotografie s překvapivě vysokou úrovní detailů.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Kvůli absenci teleobjektivu je nutné spolehnout se na digitální zoom. Tzv. „Super Res Zoom“ vyvinutý Googlem, který část obrazových informací dopočítává, však do dvojnásobného zvětšení podává velmi slušné výsledky, které jsou kvalitativně často minimálně srovnatelné s lacinými čipy sekundárních fotoaparátů v dané cenové kategorii. S dalším přiblížením už jde ale kvalita rapidně dolů.

Kromě nočního režimu jsou k dispozici i další, konkrétně panorama, sférická fotografie a samozřejmě portrétní mód, jehož výsledky jsou taktéž skvělé. Specifickým módem je pak Google Lens – fotoaparát v tuto chvíli začne detekovat různé nápisy a předměty, ke kterým následně dokáže vyhledat další podrobnosti nebo přeložit cizojazyčný text.

Co vzhledem k fotoaparátu zamrzí je absence jakéhokoliv manuálního režimu – schopnosti telefonu přitom vysloveně vybízí k hraní si s expozičními časy nebo manuálním ostřením, nicméně Pixel 4a zůstává v možnostech nastavení velice strohý. U konkurence se přitom už jedná prakticky o standard.

V případě videa je na výběr mezi 4K při 30 snímcích za vteřinu nebo Full HD a dvojnásobné frekvenci. Přichystány jsou také režimy zpomalení nebo časosběru, které navíc můžete aktivovat a vypínat v průběhu natáčení. Výsledná videa rozhodně neurazí, ostrost je solidní a optická stabilizace odvádí svou práci dobře. Trochu slabší je to ale z hlediska barevnosti a dynamického rozsahu, na rozdíl od fotografií tak v tomto ohledu Pixel 4A nad podobně drahou konkurencí tolik nevyčnívá.

Závěrečné hodnocení

Pixel 4a rozhodně neosloví specifikacemi. Pokud chcete co možná nejvýkonnější telefon s co nejvíce fotoaparáty, největší úhlopříčkou displeje s co nejvyšší frekvencí, pak vás jiné modely určitě uspokojí lépe. Jestliže je pro vás ale zásadní, aby telefon za každých okolností dobře fungoval jako celek a měl odladěný software se zajištěnou podporou, pak se v příslušné cenové kategorii jedná o volbu, které rozhodně nebudete litovat.

Stejně tak vás Pixel 4a potěší, jestliže je telefon vaším hlavním fotoaparátem, protože jedním stisknutím vytváří skvělé snímky takřka v jakékoliv situaci. A nakonec, pokud máte rádi menší telefony, které lze bez potíží ovládat jednou rukou, mnoho alternativ v tuto chvíli neexistuje. Škoda jen školácké chyby s nekvalitní konstrukcí a chybějící certifikace IP, mimo to je ale Pixel 4a skvěle fungující smartphone bez zásadních nedostatků.

Drobným oříškem je ještě zakoupení telefonu na českém trhu, jelikož zde nemá oficiální distribuci. Jednou z možností je nákup u některého z německých prodejců a následné využití jedné ze služeb na přeposílání balíků. Hlavní výhodou tohoto řešení je cena – na německém Google Store vás Pixel 4a přijde na 349 EUR, což je v přepočtu cca 9 150 Kč. Alternativně zařízení na vlastní pěst přeprodávají některé české e-shopy, za případný komfort s dodáním a řešením záruky si ale připlatíte – ceny se v takovém případě pohybují kolem 12 000 Kč.