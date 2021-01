Recenze Asus ZenBook Duo (UX482): dva displeje v jednom těle

Na poli notebooků probíhá inovace mnohem pomaleji, než je tomu v případě mobilních telefonů. Není se co divit, notebook si pořizujeme s výhledem na několik let dopředu, což přirozeně oslabuje naši touhu sáhnout po něčem inovativním. Tchajwanský výrobce Asus se nicméně inovací nebojí a důkazem toho je ZenBook Duo s označením UX482. Ten navazuje na ZenBook Duo Pro, který jsme testovali v loňském roce. Kam se ZenBook Duo za ten rok posunul, vám prozradí dnešní recenze.

Design a konstrukce

Na první pohled se ZenBook Duo nijak neliší od standardního, 14″ notebooku. Obdélníkový tvar (32,4 x 22,2 cm) a nízká tloušťka (1,7 cm) je doplněna sympatickou hmotností (1,6 kg), jíž pomáhá použitá hořčíková slitina. K pevnosti konstrukce nemám jedinou výhradu, nicméně víko je velmi náchylné na ulpívání otisků prstů. Ty navíc nejdou tak snadno vyleštit.

Po odklopení víka (které nelze odklopit jednou rukou) vás ihned přivítá kromě hlavního displeje také menší, sekundární displej. Ten zabírá dobrou polovinu základny a odsunul tím klávesnici a touchpad do druhé poloviny. S tím se pojí jedna nepříjemnost – notebooku chybí plocha pro podepření dlaní při psaní.

Delší psaní je tedy velmi nepohodlné a psavcům rovnou radím, ať se poohlédnou jinde či si přikoupí externí klávesnici. Touchpad se přesunul na pravou stranu, vedle klávesnice a vzhledem k nedostatku místa je malý a velmi nepohodlný. Za dobu testování jsem si nezvykl ani na klávesnici, ani na touchpad. Přitom klávesnice je jednou z věcí, která notebooky značky Asus zdobí.

Otevřené víko slouží zároveň jako podpěra notebooku a zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu. Zároveň s víkem se naklání také sekundární displej. Je potěšující, že není napevno připevněn k základně, na druhou stranu nelze regulovat jeho výklop nezávisle na velkém displeji. Trochu skeptický jsem vůči celému mechanismu vyklápění sekundárního displeje.

Ten sice působí robustně, otázkou ale je, jak tento mechanismus obstojí při dlouhodobém používání. O samotném displeji ale ještě bude řeč. Víko, které zároveň slouží pro podepření základny, je praktické, pokud notebook využíváte na pracovním stole. Při práci na klíně ale počítejte s tím, že notebook bude při práci nestabilní a jeho používání bude značně nepohodlné. Ještě pár slov o balení – kromě notebooku a USB-C 65W nabíječky v něm najdete ještě cestovní ochranné pouzdro, za což chválím.

Parametry a funkce

Parametry se pochopitelně různí v závislosti na zvolené konfiguraci, nicméně ta mnou testovaná nepatřila mezi ty nejvyšší. Procesorem je Intel Core i5-1135G7 (2,4 GHz), doplněný grafikou Intel Iris Xe, 8 GB LPDDR4X RAM a 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD diskem. V maximální konfiguraci dostanete Intel Core i7-1165G7 (2,8 GHz), grafiku NVIDIA GeForce MX450 (2 GB GDDR6), 32 GB LPDDR4X RAM a 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD disk.

V nejnižší konfiguraci není výkon bůhvíjaký, na běžnou práci bohatě postačí a poradí si také se střihem 4K videa. Pokud si občas něco zahrajete, poohlédněte se spíše po jiném stroji. Méně náročné tituly zvládne notebook bez potíží, na Cyberpunk 2077 si ale už netroufne. Football Manager 2020 zvládne i notnou řádnou zapnutích aktivních lig, což musím pochválit.

Rychlost SSD je vcelku přijatelná, stejně jako benchmarkové výsledky výkonu. Přepisovat vše do detailu nebudu, pro fanoušky hardwarového výkonu přiložím několik screenshotů z testování. Několik naměřených hodnot ale přeci jen zmíním: GeekBench 5 skóre z jednoho jádra dosáhlo výsledku 1089 bodů a z více jader 4740 bodů, rychlost čtení disku je 1981,06 MB/s a rychlost zápisu 984,85 MB/s.

Hlavní IPS displej má 14″, rozlišení 1920 x 1080, poměr stran 16:9, maximální jas 400 nitů, pokrývá barevný prostor sRGB ze 100 %, drží certifikaci Pantone a pochopitelně je matný a dotykový. Menší IPS displej s oficiálním názvem ScreenPad Plus má 12.65″ a rozlišení 1920 x 515 a dalo by se říci, že až na certifikace jsou si velmi podobné.

Displeje nepatří mezi to nejlepší, co můžete na trhu sehnat, ale jedná se o velmi kvalitní panely. Hlavní displej má opravdu dobré podání barev, což potěší především grafiky a fotografy. Na dotyk reaguje dobře a podporuje také stylusy, pakliže je potřebujete pro práci využít. Menší displej mi subjektivně přišel o něco slabší, hlavně co do pozorovacích úhlů.

Klávesnice disponuje vcelku přijatelným podsvícením a psaní na ní není zrovna nejpohodlnější. Samotná klávesnice je zpracována dobře, stisk kláves je jasný, zdvih příjemný a odezva velmi dobrá. Umístění do malého těla a snaha vše nacpat do co nejmenších rozměrů ale značně sráží její kvality.

Pokud jde o kameru pro videohovory, nečekejte žádný zázrak. Občasný konferenční hovor s ní přežijete, ale pokud je přenos obrazu váš denní chléb, rozhodně nebudete spokojeni. Podobný případ jsou i reproduktory s puncem značky Harman Kardon. Na příležitostné přehrání filmu či seriálu u jídla to stačí, na sofistikovanější práci se zvukem či uspokojení audiofilních choutek ale zapomeňte. Jedná se bohužel o průměr, který by sice v nižších cenových hladinách obstál, ale od notebooku za 40 tisíc, navíc s certifikací Harman Kardon, bych očekával o něco lepší zvuk.

Portová výbava je lepší než u mnohých konkurentů, na můj vkus je ale slabá. Dva USB-C 3.2 porty s certifikací Thunderbolt 4 chválím, stejně jako HDMI 1.4 port. Na protější straně ale najdete pouze jeden USB-A port, 3,5mm jack a slot pro microSD karty. Vzhledem k tomu, že fotografové využívají především SD karty, nikoli jejich zmenšenou variantu, bude potřeba mít vždy připravenou redukci.

Nabíjení a výdrž na baterii

O napájení Asusu ZenBook Duo se stará baterie s kapacitou 70 Wh, která papírově slibuje 12 hodin výdrže. Nutno podotknout, že dlouhou výdrž slibuje Asus v nejvyšších konfiguracích – v případě těch nižších je to znatelně méně. Na 10 hodin provozu se sice můžete dostat, ale musíte vypnout sekundární displej a podsvícení klávesnice, jas displeje je potřeba také citelně snížit a je třeba zapnout aspoň střední úsporný režim. O omezení práce se snad zmiňovat nemusím.

Pokud chcete s notebookem normálně pracovat, počítejte s výdrží okolo 7 hodin, což je na dnešní poměry málo. Při plném využití získáte se ZenBooku Duo sotva 5 hodin. Bohužel se tedy musíte smířit s tím, že ZenBook Duo je pracovní stanice, se kterou budete pracovat na cestách jen v případech nejvyšší nouze.

Nabíjení je poměrně standardní, nic extra rychlého nečekejte. Výhodou je využití USB-C pro nabíjení, přičemž pro samotné nabití můžete využít kterýkoli ze dvou portů. Trochu mě zamrzela jedna drobnost, konkrétně dioda upozorňující na nabíjení. Ta je zcela nepochopitelně na opačné hraně notebooku.

Dva displeje v jednom těle

Patrně hlavním důvodem, proč si pořídit ZenBook Duo, je sekundární displej. O parametrech již byla řeč a nyní je čas na praktické zkušenosti. Potenciál druhého displeje je vcelku velký, nicméně je stále patrné, že Asus se s poměrně novým řešením v této fázi teprve seznamuje, což platí také o výrobcích softwaru.

V praxi je totiž jen velmi málo případů, kdy vám bude druhý displej skutečně k užitku. Když pomineme specializované softwary od Adobe, jako je Premiere či After Effects a alternativu Corel, pak už nemáte k dispozici takřka žádný software, který by displej smysluplně využil. Také ve zmíněných programech od Adobe je využití diskutabilní – velmi často je mnohem rychlejší a pohodlnější využít klávesovou zkratku.

Jestli se těšíte na využití místo externího monitoru, těšíte se marně. Úhel vyklopení není takový, aby umožnil pohodlné sledování například videa či textu. Jestli tedy spoléháte při práci na externí monitor, rozhodně se jej nezbavujte ve prospěch Asusu ZenBook Duo. Využití displeje bych si dokázal představit také například u her. Tady bohužel padá kosa na kámen – nenašel jsem jediný titul, který by sekundární displej využíval.

Z největšího lákadla Asusu ZenBook Duo se paradoxně stává jeho největší slabina. Diskutabilní využití neobhájí zmenšení prostoru pro klávesnici a touchpad, které citelně trpí pod krutovládou sekundárního displeje. Velkou otázkou je, zda Asus bude i nadále vydávat další modely s druhým displejem, či zda jeho vývoj ukončí. Použitelnost se totiž může v budoucnu příznivě změnit, pokud na něj Asus nezanevře.

Operační systém a software

Asi nikoho nepřekvapí, že operační systém je Windows 10. Obšírněji popisovat všechny jeho vlastnosti, přednosti a neduhy by bylo jako nosit dříví do lesa, proto se raději přesunu k softwaru, který najdete v notebooku navíc, a také k pár poznámkám k tomu, jak si systém poradil s druhým displejem.

Je až překvapivé, že Asus ZenBook Duo nemá příliš mnoho doprovodného softwaru. Antivirus od MacAfee patrně potěší jen málokoho, MyAsus pak pomůže udržet notebook v pořádku a aktuální. Druhý displej disponuje pouze malou postranní lištou, ze které rychle spustíte program či změníte jas. Žádnou extrémně propracovanou záležitost ale nečekejte.

Už před tím, než jsem dostal přístroj na testování, jsem byl zvědav, jak si Windows poradí s druhým displejem. Systém o druhém displeji sice ví, ale potenciál zůstal nenaplněn. Tlačítkem na klávesnici můžete rychle přesouvat aktuální dialog mezi obrazovkami či jej stisknutím tlačítka vypnout. Tady se projeví ne zrovna příkladná odladěnost – vypnutí sekundárního displeje doprovází zhruba dvouvteřinové vypnutí toho hlavního.

Na netypický poměr stran není Windows ani zdaleka připraven a nemohl jsem se ubránit dojmu, že povětšinou systém při využívání displeje spíše improvizuje, než že by jej efektivně využíval. Pakliže očekáváte tak jako já, že druhý displej bude použitelný i bez externích programů, pak se připravte na zklamání.

Závěrečné hodnocení

Asus ZenBook Duo je dalším pokračovatelem v experimentech tchajwanského výrobce o inovaci na poli notebooků. Menší sekundární displej je bezesporu lepší varianta, než například nahradit fyzickou klávesnici displejem či místo horní řady kláves nasadit dotykový pruh. Pořád si ale stojím za názorem, že druhý displej v notebooku není pro každého a že se z něj patrně nikdy nestane věc, kterou by ocenily široké masy uživatelů.

Hlavní předností Asusu ZenBook Duo je samotná konstrukce, která vzbuzuje údiv nad ním, jak je možné tohle všechno nacpat do těla splňující certifikaci ultrabooku. Displej poté také patří do výčtu pozitib, byť má na dnešní dobu nižší rozlišení. Výkonu má notebook dostatek, jen ve slabších konfiguracích patrně neobstojí testem času. Nabíjení a moderní porty taktéž stojí za pochvalu, stejně jako snaha inovovat a snížit cenu do hladin, které nejsou nedostupné pro běžné uživatele.

Jako každý stroj, který se snaží bořit zajeté konvence, má i ZenBook Duo své neduhy. Nepohodlná klávesnice a touchpad je z řádu těch pochopitelných, ale slabou výdrž na baterii a nekomfortní používání jinde než na pracovním stole už tak snadno omluvit nelze. Patrně největším neduhem je ale nejvíce propagovaná přednost notebooku, tedy druhý displej. Jeho využitelnost je stále diskutabilní a bude ještě nějakou dobu trvat, než se to změní.

V souvislosti s displejem je nutné zmínit také cenu. Notebook bez druhého displeje v obdobné konfiguraci totiž seženete i o 10 tisíc korun levněji. To už stojí za zvážení, zda je pro vás unikátnost zařízení obhajitelná s ohledem na cenu, která v nejnižších patrech začíná na 39 990 korunách. Za tu nejvyšší budete muset zaplatit o deset tisíc navíc. Mezi přímé konkurenty lze počítat například Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL či Acer Aspire 5.