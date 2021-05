Procesory Samsungu s grafikou AMD dorazí do smartphonů s mezipřistáním

Už jsou to dva roky, co Samsung oznámil partnerství se společností AMD, ze kterého má údajně vzniknout mobilní čipset Exynos s grafikou Radeon. Šušká se, že tento čipset by se mohl objevit už v chystaném ohebném smartphonu Galaxy Z Fold 3, ovšem nyní to vypadá, že si premiéru odbude v jiném zařízení.

Exynos zamíří do počítačů

Podle informací deníku Korea Economic Daily chystá Samsung nový čipset, který bude určen do notebooků se systémem Windows. Tento čip má díky 5nm výrobnímu procesu a grafickému jádru od AMD nabídnout vysoký výpočetní výkon a efektivní chod, díky čemuž má být použitelný jak v noteboocích, tak i ve smartphonech. Podle Korea Economic Daily by měl první notebook s tímto čipem dorazit v druhé polovině letošního roku.

Ve výrobě počítačů s ARMovými procesory není Samsung nováčkem, na svém kontě má již několik zařízení s procesory od Qualcommu (např. Galaxy Book S), vůbec poprvé by ale v takovém zařízení použil vlastní čipset. Po úspěchu procesorů Apple M1 se dá očekávat, že se s ARMovými čipsety budeme setkávat v počítačích čím dál častěji, i když ve světě Windows se budou rozšiřovat výrazně pomaleji než u Applu.