Poslední písnička od The Beatles vznikla díky umělé inteligenci. Už letos si ji poslechnete

Nahrávku Now And Then nahrál John Lennon jako demo, díky umělé inteligenci se ji nyní podařilo dokončit

AI pomohla s vyčištěním Lennonova hlasu, pak už se pouze smíchaly jednotlivé zvukové stopy

Umělá inteligence budí vášně. Někteří ji považují za největší technologický zázrak posledních desetiletí, zatímco jiní zůstávají spíše skeptičtí nebo upozorňují na rizika proměny pracovního trhu. K technologickým optimistům patrně patří také Paul McCartney, zpěvák legendární britské kapely The Beatles. V rozhovoru pro rádiovou stanici BBC Radio 4 totiž uvedl, že s pomocí umělé inteligence vznikla poslední společná nahrávka, a to navzdory skutečnosti, že kapela zanikla v roce 1970 a kromě McCartneyho už žije pouze bubeník Ringo Starr.

Podle informací BBC by mělo jít o nahrávku s názvem Now And Then, kterou v roce 1978, tedy dva roky před smrtí, složil John Lennon. Fanoušci si ji poslechnou ještě letos. „Jedná se o Johnovo demo, my jsme ho nyní pouze dokončili. Díky AI se nám podařilo vyčistit jeho hlas, načež jsme jednotlivé zvukové stopy smíchali jako u jakékoliv jiné nahrávky,“ vysvětlil proces vzniku McCartney.

Slavný hudebník rovněž zavzpomínal na natáčení dokumentárního seriálu The Beatles: Get Back z roku 2021. Režisér Peter Jackson podle něj tehdy díky umělé inteligenci extrahoval Lennonův hlas ze staré audiokazety s Johnovým hlasem a hrou na piano. „AI od sebe oddělila jednotlivé zvukové stopy. Stačilo zadat pokyn ‚tohle je hlas a tohle je hudební nástroj, odstraň nástroj‘ a umělá inteligence se postarala o zbytek,“ doplnil McCartney.

Objevují se také snahy napodobit muziku z počátků The Beatles, tedy omladit McCartneyho hlas a ten Lennonův v podstatě znovu digitálně vytvořit. Většina takových videí však z YouTube zmizela po zásahu společnosti Universal Music Group v souvislosti s porušením autorských práv.