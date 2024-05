Poco F6 (Pro) míří do Česka! Potěší hráče i fotografy, základní verze se pyšní 512GB úložištěm

Na český trh míří smartphony Poco F6 a F6 Pro

Oba telefony lákají na hezké displeje, opticky stabilizované fotoaparáty a ohromné úložiště

Díky výkonným čipsetům si na nich zahrajete nejnovější hry

Značka Poco, která patří čínskému Xiaomi, si na dnešní den připravila prezentaci své nové řady smartphonů Poco F6. Jak základní Poco F6, tak vybavenější Poco F6 Pro mají v rukávu několik lákadel, mezi nimi například povedený displej, výkonný procesor nebo 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací. Cena se přitom drží příjemně při zemi.

Poco F6 Pro: vlajková loď značky s loňským procesorem

Vrcholem nabídky značky se stává model Poco F6 Pro, který od jeho levnějšího sourozence rozpoznáte na první pohled – jeho záda okupuje vystouplý široký obdélník obsahující čtyři černé kruhy ve „sporákovém“ rozestavění. Tři z těchto kruhů jsou čočkami fotoaparátu, ve čtvrtém pak bydlí LED blesk.

Poco u svého vrcholného modelu vsadilo na moderní kovové rovné boky a texturovaná záda, která budou nabízena v konzervativní černé a bílé barvě. Telefon váží 209 gramů, bohužel ale postrádá jakoukoliv deklaraci zvýšené odolnosti.

Přes čelní stranu se rozpíná 6,67″ obrazovka typu AMOLED s vysokým rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů, zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz (pro dotyk 2 160 Hz), podporou širokého barevného gamutu DCI-P3 a vysokým maximálním jasem 4 000 nitů (v peaku). Součástí displeje je integrovaná čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 16Mpx selfie kamerku.

Trojice čoček na zádech reprezentuje následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.6

8Mpx širokoúhlý se světelností f/2-2

2Mpx makro se světelností f/2.2

Výrobce se pyšní pokročilými technologiemi zpracování fotografií a videí. Dual Native ISO Fusion umožní fotografovat scény s výrazným kontrastem světla a tmy, Burst Mode 2.0 zase dovede pořídit 50 snímků v jedné sérii při 30 snímcích za vteřinu. Milovníky nočních snímků pak potěší algoritmus Ultra Night, který za pomoci umělé inteligence spojuje dohromady více snímků pro čistší a jasnější výsledek.

Poco F6 Pro pohání loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který se nezadýchá ani při těch nejnáročnějších hrách. Výrobce navíc k tomuto čipsetu přibalil chladící systém LiquidCool Technology 4.0 a do prostředí HyperOS přidal několik optimalizačních funkcí, které mají herní zážitek ještě více zpříjemnit – hry se mají načítat rychleji, mají běžet plynuleji a díky vysoce responzivní dotykové ploše mají okamžitě reagovat na každý vstup. Velkým lákadlem Poco F6 Pro je rovněž velkorysá porce paměti – v základu dostanete 12 GB RAM a 512GB úložiště, v maximální výbavě dokonce 16 GB RAM a 1TB úložiště.

Telefon rovněž láká na příkladnou konektivitu, kromě podpory 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC disponuje i infraportem pro ovládání domácích spotřebičů. Jediným portem na těle je USB-C sloužící mimo jiné k dobíjení akumulátoru s kapacitou 5000 mAh. Podporováno je rychlé nabíjení výkonem 120 wattů, díky kterému je možné načerpat energii do 100 procent za pouhých 19 minut. Potěšující je, že 120W nabíječka se nachází přímo v balení. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není.

Poco F6: za méně peněz spousta muziky

I když se základní model nechybí přídomkem „Pro“, v některých věcech svého dražšího sourozence překvapivě předčí. Do výbavy například dostal modernější čipset, zvýšenou odolnost IP64, a subjektivně i hezčí design zad. Má sice o jeden fotoaparát méně, nad chybějící 2Mpx makro kamerkou ale zřejmě mnoho lidí plakat nebude.

Poco F6 z přední strany reprezentuje 6,67″ obrazovka typu AMOLED s 1,5K rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. I v tomto případě je její chloubou 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, maximální jas je ale zastropován hodnotou 2 400 nitů (v peaku). Součástí displeje je čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 20Mpx selfie kamerku.

Na zádech se zabydlela dvojice fotoaparátů:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.59

8Mpx širokoúhlý

Poco se chlubí funkcí Motion Tracking Focus 2.0 pro sledování pohybu lidí, zvířat a hmyzu, což ocení především milovníci přírody. S fotoaparátem je možné natáčet až 4K video při snímkovací frekvenci 60 fps.

Srdcem telefonu je nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Po stránce výkonu je na tom podobně jako loňský Snapdragon 8 Gen 2, takže i v tomto případě výrobce slibuje perfektní herní výkon. Herní optimalizace i chlazení jsou stejné jako u varianty Pro. Do prodeje půjde jedna paměťová verze s 12 GB RAM a 512GB úložištěm.

Poco F6 je vybaven bezdrátovou konektivitou 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC, ani v tomto případě nechybí infraport. Akumulátor se pyšní kapacitou 5000 mAh a je možné je dobíjet výkonem až 90 wattů – z nuly na 100 procent se dobije za 30 minut. Bezdrátové nabíjení i v tomto případě chybí.

Ceny a dostupnost

Poco F6 Pro půjde do prodeje v černé a bílé barvě za následující ceny:

Varianta 12/512 GB přijde na 14 999 korun (s 10% startovací slevou vyjde na 13 499 Kč)

Varianta 16 GB/1 TB bude stát 16 999 korun (s 10% startovací slevou vyjde na 12 299 Kč)

Poco F6 bude dostupný v černé, zelené a titanové barvě, varianta s 12 GB RAM a 512GB úložištěm přijde na 11 999 korun (s 10% startovací slevou vyjde na 10 799 Kč).

U Mobil Pohotovosti pořídíte novinky Poco F6 a Poco F6 Pro vůbec nejlevněji, a to až o 3 200 Kč, do 2. června navíc na oba telefony získáte 10% slevu. Stačí využít speciální kód “poco10” v košíku v kombinaci s výkupním bonusem. Navíc získáte i tříletou záruku k telefonům zdarma. Poco F6 Pro již v redakci testujeme a do konce tohoto týdne vám přineseme jeho recenzi.