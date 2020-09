Ovládněte železnici. Epic Games Store nabízí zdarma hru Railway Empire

Epic Games Store pokračuje v rozdávání her zdarma. Tentokrát si můžete bezplatně aktivovat titul Railway Empire, v němž bude vašim úkolem vybudovat prosperující železniční síť. K dispozici budete mít více než 40 různých, detailně vymodelovaných vlaků. Hra vám umožní skupovat či budovat vlaková nádraží, továrny i turistické atrakce, abyste byli vždy o krok napřed před konkurencí. Nabídka platí do 17. září.

Nepovažujete-li se za příznivce železniční dopravy, můžete si v Epic Game Store zdarma aktivovat také Where The Water Tastes Like Wine – dobrodružnou hru o cestování, naslouchání, shromažďování a vyprávění ústních příběhů na pozadí Velké hospodářské krize ve Spojených státech.