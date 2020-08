OnePlus chystá své první hodinky a velmi levný telefon

Společnost OnePlus si vždy zakládala na tom, aby uživatelům svých zařízení poskytla plnohodnotný zážitek bez velkých kompromisů. Z tohoto důvodu se věnovala vesměs vlajkovým smartphonům, byť před nedávnem učinila výjimku s telefonem střední třídy OnePlus Nord. Kromě chytrých telefonů také OnePlus vyrábí drobné příslušenství včetně bezdrátových sluchátek či bezdrátové nabíječky, nově navíc chystá své první chytré hodinky.

Jejich existenci prozradila certifikační agentura IMDA, což by mohlo naznačovat, že premiéra není daleko. Hodinky nesou kódové označení W301G, jejích prodejní jméno by mohlo být jednoduše OnePlus Watch. V certifikačních dokumentech nejsou žádné zmínky o výbavě nebo o designu, lze ale předpokládat, že hodinky budou mít blízko k nedávno představeným mateřským Oppo Watch.

Ještě levnější Nord

OnePlus zřejmě bude chtít letos své portfolio pořádně rozšířit, chystá i nový smartphone, který bude ještě levnější než Nord. Podle zdrojových kódů OnePlus testuje zařízení poháněné čipsetem Qualcomm Snapdragon 460, které má nést kódové označení Clover.

Chystaný telefon má podle serveru AndroidCentral dostat následující výbavu: 6,52″ displej s HD+ rozlišením, 4 GB RAM, 64GB úložiště a trojitou kameru s rozlišením 13 + 2 + 2 Mpx. Hlavním tahákem tohoto zařízení se má stát 6 000mAh baterie, která by mohla ve spolupráci s nízkým rozlišením displeje nabídnout vícedenní výdrž na jedno nabití. Dobíjení má zajistit přiložená 18W nabíječka s USB-C koncovkou, chybět nemá ani tradiční sluchátkový jack. Postrádat nemáme ani čtečku paměťových karet a čtečku otisků prstů umístěnou na záda.

Je dost možné, že tento telefon bude spadat do rodiny Nord, přičemž podle AndroidCentral nebude určen pouze pro rozvojové trhy, ale bude nabízen globálně. Telefon by měl být představen ještě do konce letošního roku, stát má okolo 200 dolarů (asi 4 400 korun bez DPH).