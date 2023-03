Nothing chystá netradiční Bluetooth repráček. Takový design jste ještě neviděli

Značka Nothing za dva roky svojí existence stihla představit tři hardwarové produkty – jeden telefon a dvoje sluchátka. Letos bychom se měli dočkat druhého telefonu, který bude tentokráte mířit do vyšších pater – firma již potvrdila, že v jeho útrobách bude tikat „osmičkový“ Snapdragon. Kromě telefonu je ale v přípravě minimálně ještě jeden produkt.

🪲 incoming.

Like this tweet if you want a sneak peek of what's coming next. pic.twitter.com/IcBQRCJNP6

— Nothing (@nothing) March 3, 2023