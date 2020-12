Nezapomenutelná silvestrovská párty s virtuální realitou

Že je virtuální realita zábavou pro jednotlivce? To je velký omyl. Populární technologie dokáže obohatit každou oslavu a dodat jí nebývalý šmrnc. A nemusí přitom jít pouze o zabavení dětí a mládeže, kterou by vysedávání u chlebíčků a koukání na 30. opakování silvestrovských estrád beztak nebavilo. Podíváme se, jak letošního Silvestra rozsvítit, ať už ho slavíte s rodinou, dětmi, přáteli, nebo v důsledku aktuální situace sami. Už teď můžeme slíbit, že sami rozhodně nezůstanete!

Zábava s přáteli i živá monstrózní EDM show Jeana-Michela Jarre v katedrále Notre-Dame.

Pokud se chystáte trávit silvestra s přáteli, tak se dá předpokládat velké finále v podobě nezřízené konzumace za zvuků ohňostroje. Hrozí tu ale jedno velké nebezpečí. Leckdo by se nemusel půlnoci dočkat. Proto není na škodu na začátku večera trochu zvolnit a pustit se do nějaké bezpečnější zábavy, která ale nesmí působit usedle. A přesně k tomu se virtuální realita perfektně hodí.

Nejsnazší bude sáhnout po ověřených hrách s bodovým skóre a vyhlásit soutěž. Všeobecné nadšení bezpochyby způsobí například česko-slovenská hitovka Beat Saber, nebo klasika v podobě střílečky Space Pirat Trainer. V obou případech přijde vhod špičkové sledování pohybu, headsetů HTC Vive Pro a HTC Vive Cosmos Elite, se kterými se nikdo nebude moci vymlouvat, že se netrefil kvůli selhání techniky. A abyste akci dodali trochu šťávy, rozdělte společnost na dva vyrovnané týmy. Pak se budete moci těšit na závody ve fandění a pokřikování na soupeře.

Jestliže dáváte přednost poklidnější zábavě, máme pro vás tip na vylepšenou klasiku. Jednoduše povyšte oblíbené Aktivity a kreslení na papír v moderní trojrozměrný zápas kreativity a imaginace. Stačí k tomu známý Tilt Brush, který vám dovolí transformovat jakoukoli myšlenku či slovo do trojrozměrného uměleckého díla. Jen si představte, jak ztvárníte například vzrušení, nebo třeba oblíbený silvestrovský drink tak, aby je přátelé z týmu poznali

A když budete hrát s dětmi, tak můžete jednoduše změnit zadání na nejhezčí vánoční stromek, nebo kresbu oblíbeného vánočního dárku. A že jste zatím ve virtuální realitě nechtěli kreslit, a tak nemáte Tilt Brush koupený? Nevadí, spolu s více než 1000 dalšími tituly je součástí předplatného ve službě Viveport Infinity.

O silvestrovské noci můžete také požádat přátele, aby vás vzali na výlet po jejich oblíbených turistických lokacích. Každý má nějakou zajímavou historku z cest, která se váže ke konkrétním místům. Případně můžete všem ukázat, kam se chystáte vyrazit v roce 2021. Jednoduše spusťte volně dostupnou aplikaci Google Earth a vyrazte na cestu kolem světa. Všichni tak dostanou prostor zahojit se z nevydařených odjezdů na dovolenou, kterých byl rok 2020 plný.

Pokud byste chtěli být opravdu pokrokoví, tak pro vás máme skutečný VR trhák. Letos totiž nemusí virtuální realita zůstat jen jako zábavný doplněk oslav. S aplikací VR Chat se můžete těšit na živý koncert světové EDM hvězdy Jeana-Michela Jarre, známého průkopníka žánru New Age a autora těch nejoslnivějších laserových show. Celá akce s názvem „Wellcome to the other side“ se odehraje 31.12. od 23:25 v digitální kopii katedrály Notre-Dame.

Headset s pořádným rozlišením tak určitě přijde vhod. Teoreticky se díky multiplatformní povaze VR Chatu můžete připojit i z počítače, ale co si budeme povídat, to nikdy nebude ono. S pořádným vybavením si totiž užijete nejen obklopení úchvatným prostředím, ale pořádně si užijete i tanec.

A pokud vás zajímá, jak vypadá taková sestava snů pro prožití virtuálního Silvestra, tady je náš tip: Nejlépe na tom budou majitelé HTC Vive Pro Eye s bezdrátovým adaptérem a Vive Trackery pro sledování pohybu celého těla. Nejen, že díky nim budou moci na virtuální parket přenést veškeré taneční kreace a bezdrátový adaptér je zbaví starostí o kabel, díky sledování pohybu očí bude seznámení dílem okamžiku. A to doslova! Na potenciální taneční partnery bude stačit jednoduše mrknout! :-)