Nejpopulárnější šachová platforma obsahovala bezpečnostní díry, díky kterým bylo možné podvádět

Šachová platforma Chess.com obsahovala několik bezpečnostních chyb

Útočníci je snadno mohli využít k podvádění

Hrajete rádi šachy online? Pak jistě budete znát nejpopulárnější šachovou stránku Chess.com, kterou používá téměř 100 milionů hráčů z celého světa a kde výhra v turnaji může dosáhnout až 1 milionu dolarů. Výzkumný tým společnosti Check Point na tomto webu objevil několik zranitelností, které mohli útočníci použít k podvádění v šachových partiích a k řešení šachových úloh, aniž by je hráli.

Velká debata o možných podvodech se rozpoutala v roce 2022, kdy se Magnus Carlsen (norský mistr světa) rozhodl odstoupit z turnaje, protože se domníval, že Hans Niemann (americký velmistr) podvádí. Platforma Chess.com tehdy uvedla: „Niemann pravděpodobně podváděl ve více než stovce online šachových partiích. Je nejrychleji rostoucím špičkovým hráčem klasického OTB šachu v novodobé historii.“ Niemann byl vyloučen z platformy Chess.com a z turnaje Global Chess Championship den poté, co porazil Magnuse Carlsena. Niemann přiznal, že v roce 2020 v šachových partiích na populárním webu podváděl. Chess.com použila software pro detekci podvodů a odhalila podezřelou hru. Chess.com zároveň intenzivně investuje do odhalování podvodníků, kteří používají různé techniky, ať už před hrou, během ní nebo po ní.

Přidání času či vynulování partie?

Check Point se proto rozhodl nově otestovat populární online platformu Chess.com a pokusil se ověřit, zda je možné v partiích podvádět zneužitím nějaké bezpečnostní chyby. Výzkumný tým například zjistil, že lze vyhrát snížením soupeřova času, aniž by si soupeř všiml, co se vlastně stalo. „Stačilo, aby útočník zahájil šachovou partii s někým, koho si přidal do seznamu přátel před hrou nebo v jejím průběhu. Přidáním hráče do seznamu přátel se otevře možnost přidat soupeři 15 sekund navíc. Ale zneužitím zranitelnosti v této funkci bylo možné soupeřovi hodiny také vynulovat a vyhrát partii, aniž by to soupeř zjistil,“ říká Peter Kovalčík, regionální ředitel, Security Engineer Eastern Europe z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies. Celý postup, jak výzkumnící z Check Pointu při využití této chyby postupovali, naleznete zde.

Zároveň bylo možné úspěšně získat šachové tahy potřebné k řešení online úloh, a zlepšovat si tak hodnocení. „Stačilo zachytit komunikaci mezi hráčem a serverem Chess.com. Server totiž omylem odesílal správné řešení úloh. Zneužít tuto zranitelnost a podvádět bylo možné i na soutěžích, kde vítěz získává finanční odměnu. Navíc bylo možné upravit čas, který byl potřebný k vyřešení úlohy,“ dodává Peter Kovalčík.

K reálnému zneužití těchto chyb naštěstí mezi hráči nedošlo, jelikož Check Point o zranitelnostech odpovědně informoval společnost Chess.com, která následně vydala opravu.