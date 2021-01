Nabušený Asus Zephyrus Duo 15 SE míří na český trh, cena atakuje sto tisíc

Značka společnosti ASUS Republic of Gamers (ROG) uvádí na český trh nový herní notebook Zephyrus Duo 15 SE, který zaujme především sekundární dotykovou obrazovkou ROG ScreenPad Plus a výkonným hardwarem, který je u nejvyšších konfigurací tvořen procesory AMD Ryzen 9 5900H/5900HX a grafickými kartami NVIDIA GeFroce RTX 3080.

ROG ScreenPad Plus

Poprvé přinesla společnost ASUS sekundární dotykový displej u notebooků ZenBook Pro Duo a ROG. U novinky ale doznal zásadních vylepšení. Výrobce jej totiž umístil na naklápěcí platformu, která zvyšuje pohodlí a užitečnost a zároveň zlepšuje proudění vzduchu chladicího systému.

Po otevření notebooku se ROG ScreenPad Plus zvedne v úhlu 13 °, což usnadňuje prohlížení i ovládání dotykové obrazovky. Toto nadzvednutí je plynulé a díky speciálně vyrobenému pantu, který zastavuje vzestup displejů, má i velmi přesnou dráhu.

Se 14palcovou úhlopříčkou se jedná o největší druhý displej ve volně dostupném herním notebooku. Panel na úrovni IPS nabídne široké pozorovací úhly po celé šířce těla a poskytuje tak velké množství dalšího prostoru. Hráči si tedy mohou užít plynulejší zážitek z hraní na hlavní obrazovce, přičemž chaty či ovládací prvky pro streamování mají k dispozici níže.

Tvůrci mohou na primárním displeji pracovat bez nepořádku, zatímco mají své panely nástrojů, časové osy a referenční materiály k dispozici na druhé obrazovce. Rozšíření plochy představuje velkou výhodu i pro jiné typy multitaskingu. K dotykovému displeji lze také využít aktivním stylus ASUS Pen, který umožňuje uživatelům ručně psát a kreslit.

ROG také spolupracují s vývojáři her a umělci. Například u očekávané hry Dying Light 2 od společnosti Techland se chat se spoluhráči přesouvá na sekundární obrazovku, což umožňuje snadné prohlížení. Zároveň se na ní objeví ovládací prvky pro rychlé přepínání mezi položkami inventáře a misemi. Sdílení platformy na druhé obrazovce s notebooky ASUS ZenBook Pro Duo nabízí kompatibilitu s výkonným ovládacím panelem ProArt, kterými tato zařízení disponují.

ROG ScreenPad Plus je také kompatibilní se spoustou dalších nástrojů a aplikací. Funkce Task Group pořizuje snímky preferovaných rozložení aplikací uživatelů na obou obrazovkách a poté načítá optimalizovaná nastavení pro různé scénáře. Systémový nástroj ROG Armoury Crate se zmenší na druhou obrazovku a zobrazí užitečný přehled, který monitoruje důležité statistiky, jako jsou frekvence procesoru a grafické karty.

Aplikace Xsplit Gamecaster je optimalizovaná pro druhou obrazovku, což usnadňuje spravovat současně vysílání i hry. Nástroj Overwolf využívá výhody dvojité obrazovky díky vylepšením, jako jsou statistiky v reálném čase, strategická doporučení a pro populární hry ještě mnoho více. A digitální pracovní stanice pro zvuk FL Studio díky ScreenPad Plus posouvá svůj mixér na dosah ruky, což dává tvůrcům hudby na hlavním displeji více prostoru pro další nástroje.

Vylepšený hlavní displej

Hlavní obrazovka notebooku Zephyrus Duo 15 SE vstupuje do nové éry Ultra HD rozlišení, a to díky panelu 4K s obnovovací frekvencí 120 Hz a Gray To Gray odezvou 3 ms. Díky plnému pokrytí širokého spektra barevného gamutu Adobe RGB je displej využitelný jak pro tvorbu na profesionální úrovni, tak i k plynulému a ostrému hraní.

Pro účely rychlého hraní je model Duo k dispozici také s Full HD displejem s ultra vysokou obnovovací frekvencí 300 Hz, tedy ještě vyšší, než je standard pro turnaje v eSportech. Umožňuje tak naprosto plynulé hraní, zatímco 3ms odezva udržuje obraz ostrý pro přesné sledování a cílení.

Obě primární možnosti zobrazení využívají technologii Adaptive-Sync k přizpůsobení obnovovací frekvence panelu témuž parametru u grafické karty. Úzká koordinace těchto komponent eliminuje trhání obrazu, minimalizuje problikávání a snižuje prodlevu. Displeje na úrovni IPS jsou při výrobě kalibrovány tak, aby splňovaly přísné požadavky na přímé barvy Pantone. Tento proces zaručuje přesnost barev, dává tvůrcům věrnost, kterou potřebují, a umožňuje hráčům zažít grafiku tak, jak to zamýšleli vývojáři a umělci.

ROG ScreenPad Plus má dvě rozlišení, aby odpovídal hlavním obrazovkám. Možnost 4K zobrazuje obzvláště ostrý text a ostré čáry v rozlišení 3840 x 1100 pixelů, zatímco alternativa 1920 x 550 dobře sedí k Full HD možnosti hlavního panelu. Oba používají technologii na úrovni IPS a mají obnovovací frekvenci 60 Hz.

Procesor a grafická karta nové generace

Zephyrus Duo 15 SE své možnosti zobrazení s vysokou obnovitelností umocňuje nejnovějším modelem grafické karty GeForce RTX 3080 pro notebooky. Díky pokročilému chlazení a technologii ROG Boost je čip schopen běžet až na 1645 MHz při 115 W pokud je aktivní ROG Boost. Dalších 15 W je k dispozici díky funkci Dynamic Boost.

Větší výkon umožňuje grafické kartě poskytovat rychlou a plynulou hru, od intenzivních stříleček až po vizuálně propracované RPG hry. Stejně jako ostatní modely řady GeForce 30 je i tato grafická karta postavena na nové architektuře NVIDIA Ampere s aktualizovanými jádry CUDA pro programovatelné stínování, vylepšenými jádry RT pro ray-tracing v reálném čase a vylepšenými jádry Tensor pro akceleraci umělé inteligence.

Tato všestranná kombinace vylepšuje herní výkon i grafiku, a navíc urychluje další náročné úkony, jako je zpracování obrazu, 3D modelování nebo intenzivní učení. Čip má k dispozici celkem 16 GB paměti GDDR6 VRAM.

Procesor AMD Ryzen 9 5900HX pro notebooky s 8 jádry a 16 vlákny poskytuje podstatnou podporu při jakékoli pracovní zátěži. Nová generace procesorů pro notebooky řady Ryzen 5000 je postavená na špičkové technologii výroby 7nm a spojuje nejnovější architekturu „Zen 3“ s větší mezipamětí na čipu o velikosti až 20 MB. Je navržena tak, aby poskytovala ještě více pohlcující zážitek z herního notebooku, ale také se prokousala náročnými úkony, jako je 3D vykreslování, tvoření a intenzivní multitasking.

Ryzen 9 5900HX zvyšuje příkon až na 50 W, když je aktivní grafická karta, a na 90 W samostatně, což téměř zdvojnásobuje příkon typický pro tuto třídu procesorů. Povolení provozního režimu Turbo navíc automaticky zvýší taktovací frekvenci procesoru o 200 MHz, čímž posune výkon ještě výše.

Duální disky NVM Express PCIe x4 SSD běží v režimu RAID 0 a poskytují až 2TB úložiště pro rozsáhlou knihovnu her a profesionální portfolio. CPU Ryzen umožňuje oběma diskům připojit se přímo k procesoru bez sdílení šířky pásma, což umožňuje výjimečnou přenosovou rychlost až 7000 MB/s.

Notebooky mají v základu 16 GB DDR4 RAM, kterou lze zvýšit na dvojnásobek díky volnému SO-DIMM slotu. V takovém případě si bez problémů poradí s vysíláním streamu ve vysoké kvalitě a současném používání chatovacího softwaru nebo práce na velkých projektech s velkými datasety.

Inovativní chlazení

ROG předefinovali ultratenké chlazení notebooku v původním modelu ROG Zephyrus, jehož aktivní aerodynamický systém (AAS) zlepšil proudění vzduchu odhalením vstupu 7–10 mm přes spodní část notebooku při zvednutí víka.Naklápěcí dotyková obrazovka pak otevřela mnohem větší 28,5mm sání, které umožnilo ventilátorům nasávat chladnější vzduch shora nad notebookem, namísto teplejšího vzduchu přímo pod ním. Tento masivní průduch zvýšil průtok vzduchu až o 30 % oproti předchozím designům AAS a získal jméno AAS Plus.

Model Zephyrus Duo 15 SE zvyšuje účinnost chlazení konstrukce AAS Plus ještě více, což umožňuje dodávat více energie do procesorů bez zvýšení úrovně hluku. Jedním z klíčových bodů tohoto vylepšení je nový design ventilátoru Arc Flow s radikálně přetvarovanými lopatkami, které tiše rozpohybují více vzduchu. Každý ventilátor má 84 lopatek, jejichž tloušťka se liší od základny ke špičce kvůli maximalizaci proudění vzduchu. Lopatky jsou zakryty speciálním vzorem aerodynamických vln, který minimalizuje turbulence a hluk.

Jedná se o první ventilátory vyrobené s novou verzí polymeru ROG z tekutých krystalů, který umožňuje využití čepelí, jež jsou i přes tloušťku pouhých 0,1 mm dostatečně silné, aby se mohly otáčet při vysokých otáčkách ventilátoru. Kombinace nového tvaru a tenčích čepelí ve srovnání s předchozí generací zlepšuje proudění vzduchu až o 13 %. Díky technologii 0dB se ventilátory úplně vypnou, když teplota procesoru a grafické karty v tichém provozním režimu klesne na nízké hodnoty. Takto je chlazení při nízkém zatížení opravdu tiché.

Pro ještě rozsáhlejší chlazení je procesor pokrytý směsí Thermal Grizzly z tekutého kovu, která ve srovnání se standardní teplovodivou pastou snižuje teploty procesoru až o 10 ° C. Nanášení tohoto speciálního materiálu je jemná práce, která se obvykle provádí ručně. Tento přístup není vhodný pro sériovou výrobu, proto si značka ROG společnosti ASUS nechala na zakázku vyrobit zařízení k automatizaci procesu s mechanickou přesností a navrhla speciální vnitřní těsnění, které tuto směs obsahuje.

Pro rok 2021 značka ROG aktualizovala tento patentovaný proces pro procesory AMD a přidala speciální krok k ochraně povrchových komponent u procesorů. Použití tekutého kovu k urychlení přenosu tepla od nových čipů poskytuje tepelnou rezervu, kterou různé provozní režimy používají ke snížení šumu, snížení teplot nebo zvýšení výkonu.

Pět tepelných trubic chladicího modulu odvádí tepelnou energii z procesoru, grafické karty, VRAM a VRM. Distribuují jej mezi čtyři chladiče s ultratenkými žebry, které maximalizují plochu pro tepelný rozptyl a snižují odpor proti proudění vzduchu. K dispozici je 222 lopatek chladiče o celkové ploše 112 357 mm², tedy více než u původního modelu Zephyrus Duo 15.

Požadavky na chlazení se mění podle konkrétního úkonu, takže ROG nabízí několik režimů vyladěných pro různé situace. Tichý režim mírně snižuje rychlost, aby udržel nízkou akustiku, což je ideální pro každodenní úkony. Režim výkonu poskytuje výkon potřebný k prosazení vysokých snímkových frekvencí ve hrách bez nadměrného hluku. Režim turbo přetaktuje procesor o 200 MHz, aby umožnil ještě vyšší výkon s hlasitějším profilem ventilátoru.

Uživatelé mohou přepínat mezi provozními režimy ručně pomocí rychlé klávesové zkratky nebo automaticky pomocí profilů scénářů. Ty jsou k dispozici prostřednictvím nástroje ROG Armoury Crate a umožňují uživatelům přidružit jednotlivé hry a aplikace ke konkrétním provozním režimům, světelným efektům či dalším nastavením systému. Profily jsou aktivovány aplikacemi v popředí a provádějí plynulé přechody mezi předvolbami pro různé úkony.

Klávesnice pro pohodlí a přesnost

Během dlouhého hraní a při velkém vytížení může někdy být klávesnice notebooku nepříjemně horká. Zephyrus Duo 15 SE klávesnici vsadil dopředu, aby udržel ruce uživatele od nejteplejších částí stroje a vytvořil více prostoru pro druhý displej. Uživatel si tak může zápěstí opřít o stůl nebo využít odnímatelnou polstrovanou podložku.

Několika vylepšení doznala také hlavní oblast zadávání pod dotykovou obrazovkou. Vyhrazené klávesové zkratky umožňují snadné ovládání hlasitosti a ztlumení mikrofonu. Oddělené skupiny funkčních kláves lze snadno identifikovat na první pohled. Technologie ROG Overstroke zvedá spouštěcí bod spínačů pro rychlejší odezvu. Lze také rychle stisknout více kláves současně, a to díky technologii N-Key rollover, která přesně zaregistruje každé stisknutí. Touchpad umístěný vpravo také pouhým stisknutím tlačítka rozsvítí digitální numerickou klávesnici.

Zatímco virtuální numerická klávesnice svítí červeně, klávesnice má RGB podsvícení jednotlivých kláves a dokáže tak zvýraznit důležité příkazy a zkratky. Uživatelé si sami mohou označit důležité klávesy pro hry, zefektivnit pracovní postupy a koordinovat barevné osvětlení napříč ekosystémem kompatibilních periferních zařízení Aura Sync.

Přenosný výkon

S ohledem na výbavu potěší i kompaktní tělo notebooku, který je tenký jen 20,9 mm a váží pouze 2,4 kg. Celokovové tělo je vyrobeno z aluminidu hořečnatého a je pevné a odolné. Design Dot Insight využívá čisté linie s černým eloxováním, které doplňují laserem leštěné akcenty a blyštivý diamant.

Vysokokapacitní 90Wh baterie poskytuje prodlouženou výdrž a technologie rychlého nabíjení ji za 30 minut doplní na 50 % kapacity. Notebook také podporuje nabíjení pomocí USB-C až do 100 W. Pro plný výkon je sice vyžadován originální adaptér, ale na cestách se může hodit možnost přibalit pouze jeden kabel, kterým eventuálně uživatel dobije i telefon a další periferie.

Vysoká hlasitost a eliminace nežádoucích ruchů pomocí umělé inteligence

Technologie Dolby Atmos nabízí virtuální prostorový zvuk odpovídající konfiguraci 5.2.1. Počet reproduktorů se oproti původnímu Zephyrus Duo zdvojnásobil – dva výškové reproduktory směřují zvuk přímo na uživatele, zatímco duální basové reproduktory odrážejí basy od stolu pod notebookem. Technologie Smart Amp udržuje basové reproduktory v teplotních a bezpečných mezích, což umožňuje vysokou hlasitost. Pro sluchátka a headsety je k dispozici také standardní 3,5mm jack.

Umělá inteligence pro oboustranné potlačení hluku vylepšuje hlasový chat tím, že ze vstupního i výstupního zvuku odstraňuje nechtěný hluk. Lze ji použít na jakékoli zařízení, a dokonce ji přizpůsobit pro jednotlivé aplikace, takže potlačení hluku lze omezit na chatovací aplikace, aniž by ovlivnilo důležité zvuky ve hře. Díky této technologii mohou hráči lépe komunikovat se spoluhráči, tvůrci mohou nahrávat čistší zvuk v jakémkoli prostředí a všichni si mohou užít nerušenou konverzaci.

Umělá inteligence pro oboustranné potlačení hluku také běží jako úkon procesoru, čímž uvolňuje grafickou kartu, aby byl herní výkon co nejplynulejší.

Široká nabídka portů

Díky rozsáhlé propojitelnosti může Zephyrus Duo 15 SE napájet celou herní nebo pracovní základnu. Port 2. generace USB 3.2 podporuje DisplayPort 1.4 pro stolní monitory a výstup HDMI 2.0b umožňuje připojení ke 4K monitoru nebo televizi při obnovovací frekvenci 60 Hz. Tři USB porty typu A pojmou další periferní zařízení, včetně myši, gamepadu a vybavení pro virtuální realitu. ROG také přidala ultrarychlou čtečku microSD 4.0 s rychlostí až 312 MB/s, takže uživatelé mohou rychle načítat záběry z dronů, akčních kamer a dalších přenosných zařízení.

ROG poskytuje uživatelům vysokorychlostní bezdrátové připojení s Wi-Fi 6, také známým jako 802.11ax. V kombinaci s kompatibilním směrovačem zvyšuje Wi-Fi 6 špičkovou šířku pásma rozhraní až na 2,4 Gb/s a ​​zvyšuje účinnost přeplněných sítí, jako jsou ty v rušných kancelářích a kavárnách. Také snižuje latenci, což zkracuje zpoždění u citlivých činností, jako je třeba online hraní her. Zároveň rozšiřuje kapacitu upstreamování, což poskytuje větší šířku pásma pro přímý přenos.

Pro uživatele, kteří preferují připojení kabelem, je k dispozici Gigabit Ethernet konektor v zadní části těla.

Za kolik?

Dostupnost na českém trhu bude ještě upřesněna, ale očekáváme, že předobjednávky budou spuštěny v nejbližších týdnech. Prozatím budou k dostání tři konfigurace, a to za následující ceny: