Microsoft spustil kontroverzní funkci. Umělá inteligence ve Windows bude hlídat každý váš krok

Letos v květnu se potichu odehrála malá počítačová revoluce. Microsoft namaloval tlustou čáru za všemi stávajícími počítači a odstartoval novou éru Copilot+ počítačů s nativní podporou umělé inteligence. Bohužel tuto revoluci nelze zatím považovat za úspěšnou – přínos AI funkcí není nijak závratný, a navíc se nelze ubránit pocitu, že některé z nich by mohly klidně fungovat i na starších strojích. Nehledě na to, že hlavní prezentovanou novinku nám Microsoft dosud dluží.

Recall: fotografická paměť vašeho počítače

Hlavní AI novinkou Copilot+ počítačů se měla stát funkce Recall. Jejím cílem je neustále sledovat dění na obrazovce a zaznamenávat vše do databáze. V ní pak může „rejdit“ umělá inteligence a pomáhat uživateli s vyhledáváním starších dokumentů, konverzací, obrázků apod. na základě dotazů pokládaných přirozeným jazykem.

Microsoft plánoval tuto funkci spustit krátce po zahájení prodeje prvních Copilot+ počítačů, ovšem jak se ukázalo, Recall byl děravý jak ementál – do databáze záznamů se dostal prakticky každý s přístupem k danému uživatelskému účtu. Microsoft tak Recall zastavil ještě před jeho nasazením a intenzivně pracoval na jeho opravě. Na konci září Redmondští oznámili radikální úpravu zabezpečení a nyní již konečně vypouštějí Recall do éteru.

Recall míří do rukou Insiderů

Jako první si novou funkci mohou vyzkoušet Insideři odebírající nová testovací sestavení z kanálu Dev, a to pouze na počítačích z rodiny Copilot+ – nejprve s procesory Snapdragon, později s procesory Intel a AMD. Po nainstalování poslední testovací verze s číselným označením 26120.2415 se Recall zabydlí v nabídce Start, kde se bude tvářit jako nová aplikace. Ta po prvním spuštění požádá uživatele o několik oprávnění – bude chtít povolit ukládání snímků, BitLocker, Secure Boot a taky bude vyžadovat přihlášení skrze Windows Hello.

Po úvodním nastavení je Recall připraven k použití – aplikace pracuje na pozadí, o její aktivitě uživatel prakticky neví. Důvody k jejímu použití najde až ve chvíli, kdy bude chtít něco vyhledat. Pro tyto účely je zapotřebí aplikaci otevřít, ověřit vaši totožnost skrze Windows Hello a poté do vyhledávacího pole přirozeným jazykem popsat hledanou věc – fotografii psa, kterou vám poslala kamarádka přes Messenger, koláčový graf, na kterém jste pracovali na začátku roku apod.

Vyhovující položky se pak zobrazí v časové ose, na které pak můžete kýžený soubor, dokument, fotografii, úryvek textu apod. vyhledat. Recall pracuje nejen s textem, ale i s vizuálním obsahem. Jakmile Recall najde shodu, můžete se skrze něj vrátit do požadované aplikace, dokumentu nebo na webovou stránku.

Recall lze kdykoliv pozastavit, a to skrze ikonku v oblasti u hodin. Stejně tak můžete umělé inteligenci zcela zakázat sledovat vybrané aplikace či webové stránky, popř. zpětně vymazat některé z uložených snímků. Recall sám od sebe umí detekovat citlivé informace, které automaticky neukládá – např. údaje o platebních kartách, hesla nebo osobní identifikační čísla.

Click to Do

S aplikací Recall je svázaná funkce Click to Do. Ta umí prozkoumávat snímky ve fotografické paměti a nabízet různé akce, co s nimi provádět. Ze snímků obsahujících text lze kopírovat obsah, otvírat jej v textovém editoru, vyhledávat části na webu, otvírat odkazy na webové stránky nebo posílat poštu na emailovou adresu obsaženou v textu.

Co se týče obrázků, ty umí funkce Click to Do kopírovat do schránky, ukládat, sdílet, otvírat v libovolných aplikacích nebo prozkoumávat skrze vizuální hledání Bing. V rámci fotografií lze také rozmazávat či odstraňovat pozadí, popř. mazat objekty.

Bezpečnost

Microsoft ubezpečuje, že všechny snímky uložené v rámci funkce Recall jsou pouze uživatele a ani Microsoft, ani třetí strany k nim nemají přístup. To platí i pro klíče pro zobrazení zašifrovaných dat – pokud v rámci účtu odeberete přihlášení skrze Windows Hello, nebude možné snímky obnovit. Nebude ani možné přenést aktivitu ve funkci Recall do jiného počítače.

Funkci Recall bude možné odinstalovat skrze nabídku Programy a funkce v nastavení, ovšem tuzemští uživatelé k tomu zatím nebudou mít důvod – Recall totiž bude v první vlně dostupný pouze v angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, španělštině a zjednodušené čínštině, a to pouze v několika regionech. Microsoft teď bude Recall testovat s Insidery a sbírat od nich zpětnou vazbu, s ostrým nasazením tak počítáme nejdříve v druhém kvartálu příštího roku.