Krásné a stylové Vánoce se ZenBooky Asus

Sháníte nový notebook, který bude výkonný, ale zároveň i designový? Objevte ZenBooky od Asusu, které můžete využít pro studium i práci. Tyhle notebooky budou ozdobou každé vaší pracovní schůzky. Podívejme se, jaké modely si nyní můžete pořídit pro sebe, nebo pod stromeček. Na Smarty jsou ihned skladem.

Spolehlivý elegán Asus ZenBook Flip 13

Každý kreativec potřebuje dostatek prostoru a volnosti pro svoji tvorbu. Zbrusu nový touchpad vybavený o NumberPad 2.0 pro ještě lepší ovládání celého systému. Ať jste zapáleni do psaní či editování multimediálního obsahu, ASUS ZenBook vám poskytne vše potřebné, a vždy něco navíc. Strhující a plně dotyková obrazovka s tenkým rámečkem, revoluční pant ErgoLift, jenž naklopí klávesnici do ergonomické polohy, či nejnovější verze komponentů vám pomohou dělat věci s co nejmenším úsilím.

Největší přidanou hodnotou je konvertibilita celého systému. Umožní vám volbu několika režimů – nastavíte si ho tak, aby vyhovoval vašim aktuálním potřebám.

Režim notebooku – Nejvhodnější použití pro psaní a práci s tabulkami.

– Nejvhodnější použití pro psaní a práci s tabulkami. Režim stojánek – Sledujte multimediální obsah pohodlněji, než kdy předtím.

– Sledujte multimediální obsah pohodlněji, než kdy předtím. Režim stan – Ideální volbou pro editaci či práci s fotografiemi.

– Ideální volbou pro editaci či práci s fotografiemi. Režim tablet – Skvělé na surfování nebo hraní her.

Notebook je vybaven ostrůvkovou klávesnicí a velkým touchpadem, který podporuje více dotyková gesta. Vaše práce tak bude rychlá a efektivní.

Integrovaná kamera, mikrofon a stereo reproduktory od světoznámé značky Harman / Kardon využijete při komunikaci s obchodními partnery, ale i s rodinou. Můžete se spojit odkudkoliv a pohodlně komunikovat i s přenosem obrazu. Kvalitní monitor vám umožní vidět i ty nejmenší detaily. Navíc má matné provedení pro minimalizaci odlesků způsobených světlem. S integrovanou Wi-Fi kartou se připojíte i v kavárně nebo doma bez zbytečných kabelů.

Mohlo by vás zajímat… Nedejte virům šanci: poradíme vám, jak správně dezinfikovat telefon

Spolehlivý, výkonný a tenký

Výkonný ZenBook UX425JA je určený pro všechny, kdo potřebují pořádný výkon. Ať už rádi hrajete hry, nebo potřebujete dělat pokročilejší kancelářskou práci, tento ZenBook vás nezklame. Konstrukce zařízení je tvořena z lehkých materiálu, které dostatečně ochrání všechny komponenty uvnitř. Díky jeho relativně nízké váze je vhodný pro přenášení, a to oceníte zejména na cestách.

S předinstalovaným systémem Windows 10 jste schopni efektivně pracovat ihned po vybalení z krabice. Ten nabízí uživatelsky příjemné a jednoduché prostředí ve kterém dokáže pracovat opravdu každý. Navíc dbá na soukromí a bezpečí uživatelů, takže máte jistotu, že vaše data jsou v bezpečí. Široká kompatibilita se všemi aplikacemi zajistí, že se neobjeví žádná nekompatibilní aplikace, kterou vaše firma či škola využívá.

Přístup k notebooku nebyl nikdy snazší ani bezpečnější. ZenBook obsahuje snímač otisků prstů a dle konfigurace i přihlašování do systému pomocí Windows Hello.

Podívejte se na celou nabídku ZenBooků ZDE. Pořiďte si ho nyní a mějte ho včas pod stromečkem.