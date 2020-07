Koronavirus vyhnal fanoušky ze sportovních utkání. Americká televize je nahradila virtuálními

Jeden z nejpopulárnějších amerických sportů – baseball – se vrací na místní stadiony, ty ale budou kvůli koronavirové realitě prázdné. Ochuzeni o tisíce skandujících fanoušků však nebudou diváci televizní stanice Fox Sports, která davy fandů do svých přenosů přidá digitálně – za pomoci Unreal Enginu.

Zatímco fanoušci budou umělí, jejich hluk nikoli – stanice si jej outsourcovala ze série baseballových her Sony MLB: The Show. Během přenosů také budou znít hlasy stadionových hlasatelů nebo hudba pro „rozproudění“ davu a při vycházení jednotlivých hráčů na stadion, tak jak je u zápasů MLB zvykem.

Stanice k vytvoření digitálních fandů využije několikero známých technologií – software Pixotope, používaný pro vytváření obsahu pro smíšenou a rozšířenou realitu, Unreal Engine pro grafiku (renderovanou v reálném čase) a technologii společnosti SportsMedia Technology, jež má na starosti sledování kamery a vkládání grafiky do živého vysílání z kamer. Díky těmto technologiím budou moci producenti stanice ovládat „věci“ jako zaplněnost stadionu nebo jaké procento davu budou tvořit domácí fanoušci a jaké hosté.

Další na řadě americký fotbal?

Virtuální fanoušci budou na Foxu k vidění zatím jen v zápasech MLB, je však možné, se objeví i jinde. Vedoucí produkce a operací stanice Brad Zager se pro web The Verge nechal slyšet, že „pokud budeme mít pocit, že to jde správným směrem, spustíme to i v rámci jiných sportů“. Jako další se nabízí NFL, nejvyšší liga amerického fotbalu, jejíž nová sezona začíná v září.