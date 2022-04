Jeden z nejlepších Huawei notebooků MateBook 14s levnější o 9000 Kč! A to není vše!

Huawei MateBooky v sobě skrývají dosud neobjevený potenciál kvality a výkonnosti, a je škoda, že o tom trh neví. Velikonoční slevy mají za účel tyto produkty lidem přiblížit a ukázat jim, že stojí za to. Avšak nejde jen o notebooky, slevy až 38 % zasahují daleko širší sortiment a rozhodně stojí za prozkoumání.

Zlevněných velikonočních produktů je na oficiálním e-shopu Huawei Store celá řada, my si nyní představíme největší pecky z kategorie notebooků, chytrých hodinek a tabletů. Širší náhled do dubnové nabídky získáte zde.

Notebook do každé rodiny

Společným jmenovatelem Huawei notebooků jsou kvalitní špičková technika, silný výkon a navrch super cena. Čtveřice těch nejzajímavějších modelů, které výše uvedené splňují na 100 %, určitě stojí za zmínku. Velmi pěkné Velikonoce bude mít ten, kdo sáhne po MateBooku D15 s Intel procesorem i3, pamětí 8+256 GB a 15,6palcovým displejem, protože ho získá za velmi vstřícných 9990 Kč (dříve 15 999 Kč). O něco výkonnější MateBook D14 i5 s pamětí 8+512 GB je k mání za 12 990 Kč (dříve 19 999 Kč).

Na své si přijdou všichni členové rodiny. O 8009 Kč je zlevněný MateBook 14 8+512 GB, který kromě 2K IPS displeje přináší 14palcový displej a 178° rozevírací úhel. Můžete ho mít za 17 990 Kč (dříve 25 999 Kč). Skutečný bonbónek přichází nakonec: jeden z nejvýkonnějších a nejnadupanějších Huawei notebooků MateBook 14s 16+512 GB přináší kromě slevy 9000 Kč třeba i 2,5K LTPS dotykový displej s velikostí 14,2 palce. Pro náročnější uživatele je připravena cena 24 999 Kč (původní 33 999 Kč). Navíc ke každému notebooku získáte zdarma chytrou myš CD23, která se dokáže připojit až ke třem zařízením najednou. Skutečně hody hody!

Prémiová elegance na vašem zápěstí

Huawei nezahálí ani v oblasti chytrých hodinek, kde má na kontě slušnou řadu prémiových kousků, které nejen dobře vypadají, ale jsou dostupné všem a mají spoustu chytrých a praktických funkcí. Prvním zástupcem pánských modelů je Huawei Watch GT 3 Active (46 mm) za 4990 Kč (dříve 6899 Kč). Přináší například celodenní monitoring SpO 2 , dlouhou výdrž baterie nebo stylový design. Jeho o něco vymazlenější bráška s názvem Huawei Watch GT 3 Elite (46 mm) přináší navíc řemínek z nerezové oceli a lze ho mít za 6490 Kč (dříve 8299 Kč).

Dámské odnože série GT 3 mají stejné vlastnosti jako jejich protějšky pro pány, např. monitoring srdce, senzor teploty pokožky, barometr, GPS nebo Bluetooth, a liší se hlavně provedením. Verze Watch GT 3 Light Gold Milanese se dodává se zlatým řemínkem Milanese a můžete ji mít za 5990 Kč (dříve 7799 Kč), zatímco verze Watch GT 3 Elegant White má bílý kožený řemínek. K dispozici je za 4990 Kč (dříve 6899 Kč).

Ať už si vyberete jakýkoli model, získáte k němu kromě perfektního přehledu o svém zdraví i dárek v podobě chytré váhy Scale 3 s 10+ tělesnými ukazateli nebo užitečnou funkcí Huawei TruFit.

Tablety na práci i zábavu

Chcete si zkrátit chvilku filmem při dlouhé cestě vlakem nebo chcete jen zabavit ratolest v autě? Tak či tak, nabízíme levné řešení! Kupříkladu nejnovější zástupce tabletů Huawei MatePad 11 s FullView QHD displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, pamětí 6+128 GB nebo zvukovým systémem Harman Kardon bude ideální volbou i pro náročné jedince. K sehnání je nyní za 8990 Kč (dříve 11 490 Kč). Mobilní kancelář na cesty – tak u Huawei říkají MatePadu Pro s 2K FullView displejem nebo funkcí Huawei Share. Je ideální volbou pro ty, co si plánují pořídit notebook na práci, ale třeba i do školy nebo jen na sledování filmů. Nyní za 11 999 Kč (dříve 15 999 Kč). Na řadu přichází zástupci řady T10s. První z nich, Huawei T10s 4+64 GB, nabízí Full HD displej, ochranu očí nebo zvuk Harman Kardon, a to za cenu 3699 Kč (dříve 5999 Kč). Jeho druhá verze, Huawei T10s 4+128 GB, nabízí kromě již řečeného výše i větší úložiště. Koupit si jej můžete za 3999 Kč (dříve 6499 Kč).

Pakliže zavítáte na oficiální e-shop Huawei Store, můžete zkusit své štěstí i v loterii Šťastná trefa, kde lze vyhrát například slevový kupón v hodnotě 3000 Kč na nové hodinky Watch GT Runner nebo poukaz na nový chytrý telefon Huawei P50 Pocket za 1 Kč! Tak na co ještě čekáte, koledníci? Vzhůru na lov!