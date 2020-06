iPhone 12 jako extrémně schopná kamera? Prý zvládne 4K video při 240 fps

Apple nás v září zaplaví novými telefony, rodina iPhone 12 by se měla skládat hned ze 4 členů. Přestože jejich výbava se bude lišit podle velikosti, počtu fotoaparátů či použitého displeje, v útrobách by měl u všech modelů tikat stejně výkonný čipset Apple A14. Od něj můžeme očekávat další mezigenerační nárůst výkonu, což bude poznat nejen v náročných aplikacích/hrách, ale i v záznamu videa.

Ve první vývojářské verzi iOS 14 byly objeveny důkazy o tom, že by nové iPhony měly být schopné zaznamenávat video ve 4K rozlišení při neuvěřitelných 120 a 240 fps. Tímto by Apple předčil veškerou konkurenci, která se stěží dopracovává k záznamu 4K videa při 60 fps.

As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.

In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording.

— Pine (@PineLeaks) June 29, 2020