Intel představil výkonné notebookové procesory. Požadavky pro Copilot+ PC ale nesplňuje ani jeden

Intel na CES představil nové notebookové procesory z rodiny Arrow Lake

Nové procesory potěší jak náruživé hráče, tak i milovníky tenkých a lehkých notebooků

Neurální jednotky nesplňují minimální požadavky pro Copilot+ PC

Intel na letošní ročník veletrh CES přivezl nové procesory generace Arrow Lake určené do prémiových notebooků. Nové řady Ultra 200H a 200HX přinášejí vysoký výkon jak do tenkých a lehkých strojů, tak i do mobilních herních stanic. Oproti podzimním procesorům Ultra 200V (generace Lunar Lake) však právě představené stroje postrádají dostatečně výkonnou neurální jednotku vyžadovanou do Copilot+ počítačů. Uživatelé si tak musí vybrat – buď vysoký výkon, nebo systémové AI funkce.

Intel Core Ultra 200H: pro tenké a lehké počítače

Pokud jste fanoušek mobilních počítačů, patrně pro vás bude zajímavá řada Intel Core Ultra 200H – ta disponuje vysokým procesorovým výkonem a integrovanou grafikou Intel Arc, která si poradí i s některými méně náročnými hrami. Nová rodina obsahuje celkem pět procesorů odstupňovaných podle počtu procesorových a grafických jader a jejich taktů.

Vrcholem nabídky je procesor Intel Core Ultra 9 285H, který disponuje 16 procesorovými jádry (6 výkonných, 8 efektivních, 2 nízkonapěťová) s maximálním taktem 5,4 GHz. Oproti minulé generaci Intel Core Ultra 9 185H vzrostl procesorový výkon 2,2× Posílen byl i grafický čip Intel Arc, který u nejvýše postaveného čipu disponuje 8 jádry a výkonem 77 TOPS.

Grafika zároveň největší měrou přispívá k AI výpočtům, neboť neurální jednotka těchto procesorů má výkon „pouhých“ 11 TOPS a nestačí tak na minimum vyžadované pro Copilot+ počítače. Přitom souhrnný AI výkon poskytovaný procesorem, grafikou a NPU jednotkou dosahuje až 99 TOPS.

Intel Core 200HX: pro výkonné herní stanice

Výkonnější a hladovější procesory z řady 200HX jsou určené především do výkonných a herních strojů, ve kterých je výrobci spárují s dedikovanou grafickou kartou, ačkoliv na základní operace je připravena integrovaná grafika Intel Graphic.

Hlavní hvězdou této řady je čip Intel Core Ultra 285HW, který obsahuje 42 procesorových jader (8 výkonných a 16 efektivních) s maximálním taktem 5,5 GHz, na opačném konci pak stojí čip Core Ultra 5 235HX s 14jádrovým procesorem. Ve srovnání s minulou generací narostl vícevláknový výkon až o 41 procent. U vybraných procesorů navíc mohou být výkonná i efektivní jádra přetaktována s pomocí nástroje Extreme Tuning Utility.

Procesory Intel Core 200HX disponují vlastní neurální jednotkou s výkonem 13,1 TOPS, což opět nedostačuje na certifikaci Copilot+. Celkový AI výkon čipů 200HX může dosahovat až 36 TOPS.

Všechny nově představené čipy podporují moderní standardy – PCIe 5. generace, Thunderbolt 4 a 5 (vyžadován diskrétní čip), Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.1.

Intel zatím neprozradil, kdy první počítače s jeho novými procesory dorazí na trh, předpokládáme, že se tak stane v prvním kvartále letošního roku.