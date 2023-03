Ikea má nový Bluetooth reproduktor. Nevadí mu voda a stojí jen 330 Kč

Ikea Vappeby je malý Bluetooth repráček, který vydrží hrát až 80 hodin

V České republice jej seženete za pouhých 329 korun

Společnost Ikea není jenom prodejce nábytku a doplňků do domácnosti, v její nabídce najdete i spoustu zajímavých produktů pro chytrou digitální domácnost – bezdrátové nabíječky, kabely, chytré žárovky nebo chytré reproduktory. Do poslední kategorie spadá i čerstvá novinka nazvaná Vappeby, která tentokráte nepředstavuje „obývákový“ designový reproduktor s technologií od Sonosu, ale je to malý cestovní Bluetooth repráček s velmi příznivou cenou.

Ikea Vappeby je kompaktní krabička o rozměrech 9 × 9 × 6 cm a hmotností 190 gramů. Do jejích útrob se podařilo vměstnat reproduktor, akumulátor a potřebnou bezdrátovou konektivitu, zvenku pak zaujme očko, skrze které lze provlést šňůrka na zavěšení kamkoliv. Třeba i do sprchy, protože repráček se pyšní krytím IP65.

Na technické detaily je Ikea poměrně skoupá, slibuje však čistý a silný zvuk, který lze navíc ještě umocnit zapojením dvou stejných repráčků do sterea. Pokud se spokojíte s 50% hlasitostí, můžete si vychutnat až 80 hodin nepřetržitého poslechu. K nabíjení slouží port USB-C, ovšem nabíječku a kabel si musíte obstarat vlastní – v balení se nenachází.

Cena a dostupnost

Repráček Vappeby je již nyní dostupný v obchodních domech Ikea, v České republice se bude prodávat v černé a červené barvě, v zahraničí jej seženete i ve žluté. Cena je stanovena na 329 korun včetně DPH.