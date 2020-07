Hyundai i30N: zábava za volantem není otázkou milionů

Velké množství dnes prodávaných aut už se nebezpečně blíží počítači a to se nemusíme bavit pouze o vlajkových lodích, jako je Mercedes třídy S, Audi A8, BMW řady 7, Lexus LS a tak podobně. Už i nižší modely mají spoustu technologických věcí. Existují však auta, která mnoho vychytávek nemají, ale i tak mají co nabídnout. Co tím myslím?

Například modely od BMW, ale nyní i takový Hyundai i30 N, nabízí kupříkladu ukazatel, který vám jednoduše říká, že jakmile je motor studený, neměli byste chodit do vysokých otáček. Pokud si říkáte, jak je možné, že to má nyní i Hyundai, důvod je ten, že i30N i i30N Fastback je dílo Alberta Biermanna, který v minulosti pracoval na „emkových“ modelech od BMW. Avšak to není vše.

Jako na Playstationu

Když se vrátíme k Hyundai i30N, v tomto autě si s trochou nadsázky můžete připadat, jako když hrajete Playstation. V infotainmentu si můžete nastavit mnoho funkcí, jak se auto má chovat, a zrovna v Hyundai i30N to opravdu funguje. Pokud je vaše první myšlenka něco ve smyslu, že je to jen Hyundai, tak vám doporučuji jednu věc. Máte-li možnost, běžte se s tímto autem svézt.

K dispozici je nastavení meziplynu, podvozku, posilovače řízení, systému jízdní stability i motoru. Skoro tedy jako na Playstationu. Stačí vám stisknout jedno jediné tlačítko a vše si naladíte dle svého. Především ve městě oceníte možnost si změkčit podvozek, který i tak do centra Prahy bude tvrdý více než dost. Měkčí řízení se do města také hodí, a až si to zabrousíte zase zpátky na okruh, tak si to všechno pozapínáte.

Nelze jinak, musím chválit

I kdybych nechtěl, musím chválit, protože Hyundai i30N je skvěle fungující auto. Až se mi zdá neuvěřitelné, jak automobilka, která nikdy hothatch ve své nabídce neměla, dokázala postavit něco tak skvělého. „Enko“ sklízí chválu prakticky všude, kde jezdí, včetně nejedné redakce. A to bude asi více než dostatečný důkaz toho, že tohle auto funguje parádně!

Hothatch z dílny korejské automobilky je také krásným důkazem toho, že zábava za volantem není přímo úměrná tomu, kolik koní máte. Pod kapotou „enka“ pracuje dvoulitrový benzinový čtyřválec, který je naladěný maximálně na 275 koní. Není to málo, ale většině petrolheadům se z toho motat hlava nebude. O to více se jim poté může točit na nějakém polygonu, až na vlastní kůži zjistí, že i se sériovým autem si lze na uzavřených tratích užít nejen velkou zábavu, ale také zajíždět dobré časy.

Co by to bylo za kombinaci, kdyby v interiéru byla automatická převodovka. Hyundai ji dokonce do i30N ani nenabízí, takže veškerý čas strávený za volantem si budete muset odpracovat. Tedy odřadit, abych byl přesný. Ale věřte, že to bude radost. Převodovka má mechanický chod, přesné dráhy, snad jen použitý materiál v kombinaci se zpocenou rukou netvoří ideální duo. Co z toho plyne? Jestli máte cestu na okruh, tak si vezměte rukavice.

Když rádio je zbytečná věc

Za volantem vozu jsem už pár desítek hodin strávil, a tak se není čemu divit, že jsem si od okolí už vyslechl pár zajímavých informací. Ve většině případů se jednalo o pozitivní věci. Pamatuji si, že na mosteckém okruhu jsem dvěma klukům jen těžko dokázal vysvětlit, že výfuková soustava na autě je kompletně sériová. Žádný tuning, žádné vylepšení, nic!

Existuje mnoho vozidel, kde je rádio zbytečná věc. „Enko“ mezi ně rozhodně patří. Dva roky zpátky jste si mohli koupit například Porsche Cayman R, které nemělo nejen klimatizaci, ale ani rádio. Důvod? V tomto případě jde o kilogramy navíc, které jsou nežádoucí. To je celé, nic více v tom nehledejte.

Jistě mi dáte za pravdu, že svézt se v nějakém osmiválci je věc, která se vám musí líbit. A v takovém případě je rádio něčím, co budu mile rád postrádat. Avšak osmiválec už je dnes téměř jednorožcem. A to se nebavíme ani o pořizovací ceně, pokud trváte na tom, že chcete nové auto. Pointa je však taková, že pokud chcete auto, kde je rádio zbytečné, zkuste si „enko“.

Sportovní daily car? A proč ne!

Mazal bych vám med kolem pusy, kdybych vám řekl, že vozidlo je pohodlné. Samozřejmě, že je tvrdé a v ulicích na Malé Straně jsem to pociťoval dvakrát tolik. Ale není tak tvrdé, abyste je nemohli používat jako auto na každý den. To si pak jednou pojedete kolem nějakého autodromu, dáte si pár ostrých kol a následně pojedete domů. A v tom se mi počin od korejské automobilky nesmírně líbí.

Po vypnutí sportovních výfuků lze s autem cestovat i na dálnici, aniž vás bude bolet hlava. To stejné platí pro spotřebu, to však ocení primárně vaše peněženka. Dlouhodobě se budete pohybovat pod hranicí deseti litrů, přičemž do toho můžete započítat nějaké to okruhové svezení.

A co praktický život?

Ani tato stránka života není předem určená k záhubě. Pokud bychom vůz měli porovnat s Toyotou GT86 či dražším Porsche 911, tak jej můžeme nazývat i králem stěhování. K dispozici máte plnohodnotných pět sedadel, takže dvě děti do auta posadíte jako nic.

Zavazadlový prostor pojme 381 litrů a až 1287 litrů po sklopení zadních sedadel. Jedná se o hodnoty verze Performance, která má v kufru výztuhu. Verze bez ní má zavazadlový prostor ještě o pár litrů větší. Další místo pro nějaké věci najdete ve dveřích, ve středovém tunelu pak místo pro kávu a něco dáte i pod loketní opěrku.

Silák bez zajímavých funkcí? Kdeže!

Nečekejte nějaké 3D zobrazení, ovládání infotainmentu gesty nebo odemykání chytrým telefonem. Od toho máte na trhu jiné modely. Na mysli však mám takové bezdrátové nabíjení, které je k dispozici, podobně jako adaptivní tempomat či podpora Apple CarPlay a Android Auto.

Infotainment si můžete připojit i k internetu. Poté máte informace o počasí nebo cenách pohonných hmot na čerpacích stanicích v okolí. Je to však podobné jako používat iPad na volání. Jde to, ale není to prostě ono. Hyundai i30N byl postavený pro radost za volantem, takže v tomhle případě ignorujte nějaké technologické vychytávky, usedněte za volant, nastartujte motor, zapněte sportovní režim a vyrazte si užívat. Za necelých 700 tisíc korun, které si korejská automobilka za i30N řekne, je aktuálně bezkonkurenční nabídkou na poli hothatchů. A kdybych si měl vybrat já, tak bych neváhal. Jen se zbavte předsudku a neřešte, jaké logo máte na kapotě…

Model Hyundai i30N Základní cena 699 990 Kč Stupeň výbavy Performance Výkon 275 koní Zdvihový objem 1998 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon předních kol Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 6,1 s Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 7,7 l (kombinovaná) Délka 4335 mm Šířka 1795 mm Výška 1447 mm Rozvor nápravy 2650 mm Hmotnost 1504 kg Objem palivové nádrže 50 litrů